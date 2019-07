Год назад Анастасия очаровала Москву, а сейчас попробует покорить Латвию

I am very disappointed to say, but after long discussions with my team, I have decided to withdraw from doubles due to left hip injury and take some time to recover before the grass season. It was a very good week here,thanks everybody for the support,I enjoyed it for 1000%. See you in 2020, Paris!❤️ К сожалению я вынуждена сняться с парных соревнований открытого чемпионата Франции из-за травмы.Это была незабываемая неделя для меня.Спасибо всем кто поддерживал.Увидимся в 2020 году!!❤️

