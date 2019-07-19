Пт, 19.07.2019
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  • Год назад Анастасия очаровала Москву, а сейчас попробует покорить Латвию

Год назад Анастасия очаровала Москву, а сейчас попробует покорить Латвию
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Анастасия Потапова

ФОТО: instagram.com/anapotapovaa

Впервые громко об Анастасии Потаповой заговорили год назад на турнире Moscow River Cup, когда 17-летняя российская теннисистка вышла в финал. Блондинка с мощными ударами, бурей эмоций и ракетки, которые летят на корт - всё это показало, что будущее женского тенниса в надёжных руках.

Настя родилась в Саратове и начала заниматься теннисом в 5-летнем возрасте. На корт её привела бабушка, которая была тренером по баскетболу. В 9 лет Потапова одержала первую победу на турнире и поняла, что хочет заниматься теннисом на профессиональном уровне.

В 2013 году Настя выиграла турнир категории Tennis Europe 3 O1 Properties Khimki Junior Open, где её заметил бизнесмен Александр Островский, который предложил девушке переехать поближе к Москве и начать тренироваться в Академии в Химках на полном обеспечении.

Затем началась серия побед на всеразличных турнирах, а в 2016 году Потапова стала победителем на Уимблдонском теннисном турнире среди юниоров. Настя стала третьей в истории спортсменской из России, выигравшей юниорский Уимблдон. После этого достижения теннисистка возглавила юниорский рейтинг.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

It’s time to say bye to 2018 season.It was an unforgettable year.Big thanks to my team,especially to my coach @doroninairinanikolaevna and agent @ostrovsky_alexander . Also want to say thanks to my fans for their support,you are the best guys.Now is the time to take a rest.See you in 2019❤️👋🏽🤙🏽🐯 Вот и закончился для меня сезон.Это был незабываемый год.Хочу поблагодарить свою команду,которая улучшает меня каждый день.Так же хочу сказать спасибо всем людям,которые поддерживают и болеют за меня.Сейчас время отдохнуть и набраться сил перед новым сезоном.Увидимся в 2019👋🏽❤️🐯

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Переход с юниорского на профессиональный уровень - дело нелёгкое. Вот и Анастасия столкнулась с трудностями, когда начала выходить на корт против звёзд мирового тенниса.

"Тяжело, когда в юниорах обыгрываешь всех подряд, а приезжаешь на турниры WTA, и ты никто, и почти постоянно проигрываешь", - говорит теннисистка.

В 2018 году Потапова впервые в карьере вышла в финал турнира WTA, который проходил в Москве. В решающем матче Настя уступила сербке Ольге Данилович. Кстати, финал Moscow River Cup стал первым на уровне WTA, где сыграли обе теннисистки, родившиеся после 2000 года. Несмотря на поражение, турнир в Москве поднял Потапову на высшее в карьере 135-е место в рейтинге WTA.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The best start of the day😻🦋🏄🏼‍♀️

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Да, возможно, карьера Анастасии Потаповой развивается не так быстро, как хотелось бы, но теннисистка продолжает медленно, но верно подниматься в рейтинге лучших теннисисток планеты - в данный момент Настя располагается на 69-й строчке.

Кстати, латвийские любители тенниса смогут посмотреть за игрой Потаповой на турнире Baltic Open, который пройдёт в Лиелупе с 22 по 28 июля.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🌴🦜

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📸🍂

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✨🕊

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“A girl should be two things: classy and fabulous”. ✨Coco Chanel

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📸✨

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🦋#wethairdontcare

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Day off ☀️💚#preszn

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He offered her a world,but she said she had her own.🖤😈

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🐍

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Didn’t they tell you I was a savage?🧡

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It’s a spring🌸Shine on💫

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🔸The task : to create crazy memories

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