Год назад Анастасия очаровала Москву, а сейчас попробует покорить Латвию
Впервые громко об Анастасии Потаповой заговорили год назад на турнире Moscow River Cup, когда 17-летняя российская теннисистка вышла в финал. Блондинка с мощными ударами, бурей эмоций и ракетки, которые летят на корт - всё это показало, что будущее женского тенниса в надёжных руках.
Настя родилась в Саратове и начала заниматься теннисом в 5-летнем возрасте. На корт её привела бабушка, которая была тренером по баскетболу. В 9 лет Потапова одержала первую победу на турнире и поняла, что хочет заниматься теннисом на профессиональном уровне.
I am very disappointed to say, but after long discussions with my team, I have decided to withdraw from doubles due to left hip injury and take some time to recover before the grass season. It was a very good week here,thanks everybody for the support,I enjoyed it for 1000%. See you in 2020, Paris!❤️ К сожалению я вынуждена сняться с парных соревнований открытого чемпионата Франции из-за травмы.Это была незабываемая неделя для меня.Спасибо всем кто поддерживал.Увидимся в 2020 году!!❤️
В 2013 году Настя выиграла турнир категории Tennis Europe 3 O1 Properties Khimki Junior Open, где её заметил бизнесмен Александр Островский, который предложил девушке переехать поближе к Москве и начать тренироваться в Академии в Химках на полном обеспечении.
Затем началась серия побед на всеразличных турнирах, а в 2016 году Потапова стала победителем на Уимблдонском теннисном турнире среди юниоров. Настя стала третьей в истории спортсменской из России, выигравшей юниорский Уимблдон. После этого достижения теннисистка возглавила юниорский рейтинг.
It’s time to say bye to 2018 season.It was an unforgettable year.Big thanks to my team,especially to my coach @doroninairinanikolaevna and agent @ostrovsky_alexander . Also want to say thanks to my fans for their support,you are the best guys.Now is the time to take a rest.See you in 2019❤️👋🏽🤙🏽🐯 Вот и закончился для меня сезон.Это был незабываемый год.Хочу поблагодарить свою команду,которая улучшает меня каждый день.Так же хочу сказать спасибо всем людям,которые поддерживают и болеют за меня.Сейчас время отдохнуть и набраться сил перед новым сезоном.Увидимся в 2019👋🏽❤️🐯
Переход с юниорского на профессиональный уровень - дело нелёгкое. Вот и Анастасия столкнулась с трудностями, когда начала выходить на корт против звёзд мирового тенниса.
"Тяжело, когда в юниорах обыгрываешь всех подряд, а приезжаешь на турниры WTA, и ты никто, и почти постоянно проигрываешь", - говорит теннисистка.
В 2018 году Потапова впервые в карьере вышла в финал турнира WTA, который проходил в Москве. В решающем матче Настя уступила сербке Ольге Данилович. Кстати, финал Moscow River Cup стал первым на уровне WTA, где сыграли обе теннисистки, родившиеся после 2000 года. Несмотря на поражение, турнир в Москве поднял Потапову на высшее в карьере 135-е место в рейтинге WTA.
Да, возможно, карьера Анастасии Потаповой развивается не так быстро, как хотелось бы, но теннисистка продолжает медленно, но верно подниматься в рейтинге лучших теннисисток планеты - в данный момент Настя располагается на 69-й строчке.
Кстати, латвийские любители тенниса смогут посмотреть за игрой Потаповой на турнире Baltic Open, который пройдёт в Лиелупе с 22 по 28 июля.