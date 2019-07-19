Год назад Анастасия очаровала Москву, а сейчас попробует покорить Латвию

Настя родилась в Саратове и начала заниматься теннисом в 5-летнем возрасте. На корт её привела бабушка, которая была тренером по баскетболу. В 9 лет Потапова одержала первую победу на турнире и поняла, что хочет заниматься теннисом на профессиональном уровне.

В 2013 году Настя выиграла турнир категории Tennis Europe 3 O1 Properties Khimki Junior Open, где её заметил бизнесмен Александр Островский, который предложил девушке переехать поближе к Москве и начать тренироваться в Академии в Химках на полном обеспечении.

Затем началась серия побед на всеразличных турнирах, а в 2016 году Потапова стала победителем на Уимблдонском теннисном турнире среди юниоров. Настя стала третьей в истории спортсменской из России, выигравшей юниорский Уимблдон. После этого достижения теннисистка возглавила юниорский рейтинг.

Переход с юниорского на профессиональный уровень - дело нелёгкое. Вот и Анастасия столкнулась с трудностями, когда начала выходить на корт против звёзд мирового тенниса.

"Тяжело, когда в юниорах обыгрываешь всех подряд, а приезжаешь на турниры WTA, и ты никто, и почти постоянно проигрываешь", - говорит теннисистка.