Пн, 1.07.2019
В детских комнатах Кима Чен Ына и его братьев было так много конструктора Lego, что им понадобилось бы несколько лет, чтобы собрать его. Из книги "Великий наследник: Тайный взлет и правление Ким Чен Ына"

В Сети обсуждают французского бойфренда 18-летней внучки Софии Ротару
Какие красивые!

ФОТО: скриншот instagram.com/sofiarotaru.official

Жизнью и успехами внучки легендарной исполнительницы Софии Ротару - Сони Евдокименко, отметившей 30 мая свое совершеннолетие, - интересуются сегодня не меньше, чем всем, что касается ее звездной бабушки. И вот недавно пользователи соцсетей выяснили, что юная красавица-модель встречается с французским бизнесменом.

Как известно, к своим 18 годам Соня уже успела поработать моделью за границей и даже выпустить несколько своихпесен.

А теперь стало известно, что девушка влюблена и счастлива - уже какое-то время она встречается с французом по имени Марко Дюменил.

Сама Евдокименко эти отношения не афиширует, а вот Марко регулярно делится в соцсетях совместными кадрами с возлюбленной.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keep Calm. No Sunshine Yet 🇬🇧☁️

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Yellow Rockets 🎾🚀

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“Le” Fashion Week 🥐

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Star ⭐️

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О бойфренде внучки Софии Ротару известно немного. У него собственный бизнес, который, судя по всему, приносит ему неплохой доход - Дюменил владеет дорогими иномарками и может себе позволить регулярный отдых в Сен-Тропе. Судя по кадрам в соцсетях, молодые люди встречаются с конца февраля. Кстати,

несколько недель назад семья Сони во главе с ее знаменитой бабушкой встретилась с Марко в Лондоне. Так что, похоже, у пары серьезные планы на будущее,

и не исключено, что в скором времени девушка станет женой француза.

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