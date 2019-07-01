В Сети обсуждают французского бойфренда 18-летней внучки Софии Ротару

Как известно, к своим 18 годам Соня уже успела поработать моделью за границей и даже выпустить несколько своихпесен.

А теперь стало известно, что девушка влюблена и счастлива - уже какое-то время она встречается с французом по имени Марко Дюменил.

Сама Евдокименко эти отношения не афиширует, а вот Марко регулярно делится в соцсетях совместными кадрами с возлюбленной.

О бойфренде внучки Софии Ротару известно немного. У него собственный бизнес, который, судя по всему, приносит ему неплохой доход - Дюменил владеет дорогими иномарками и может себе позволить регулярный отдых в Сен-Тропе. Судя по кадрам в соцсетях, молодые люди встречаются с конца февраля. Кстати,

несколько недель назад семья Сони во главе с ее знаменитой бабушкой встретилась с Марко в Лондоне. Так что, похоже, у пары серьезные планы на будущее,