Госконтроль: судебная система улучшена, однако предстоит еще много работы

В понедельник, 1 июля, Госконтроль опубликовал обзор того, как за полтора года после окончания ревизии изменились показатели, характеризующие латвийскую судебную систему.

За период с 2016 по 2018 год число дел, полученных судами первой инстанции уменьшилось на четверть, за год суды рассматривают больше дел, чем получают. За счет этого уменьшается число нерассмотренных дел предыдущих лет.

Также в ходе ревизии Госконтроль указал на факт, что число заявлений, подаваемых в латвийские суды первой инстанции, является одним из самых низких в ЕС. Поэтому важно понять, не влияет ли на число заявлений размер государственных сборов и доступность юридической помощи, обеспечиваемой государством, считает Госконтроль.

Кроме того, согласно выводам Госконтроля, несмотря на уменьшение числа рассматриваемых в латвийских судах дел, в показателях длительности рассмотрения дел позитивных изменений нет. Судебная администрация объяснила это уменьшением количества дел, которые можно рассмотреть быстро.

По мнению Госконтроля, Министерство юстиции, Совет юстиции и Судебная администрация должны регулярно проводить анализ факторов, влияющих на скорость рассмотрения дел и прилагать усилия для снижения этого влияния.

Ревизоры пришли к выводу, что судебная территориальная реформа не дала положительных результатов - загруженность судов Риги не снизилась. Принимая во внимание то, что на Рижский судебный округ приходится 54% всех гражданских дел, равномерное распределение нагрузки между судами на территории Латвии является существенным вопросом, требующим мудрых решений, подчеркнул Госконтроль.

Госконтроль указал также на улучшения в организации работы помощников судей и похвалил систему дифференциации жалования в зависимости от квалификации работника, отметив однако неизменно высокий коэффициент текучести кадров в судах. Для помощников судей средний коэффициент текучести кадров составляет 15%, для секретарей судебных заседаний - 56%, признает Госконтроль.