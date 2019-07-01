"Ребенок на каникулах решил подработать - за восьмичасовой рабочий день на этой жаре на поле он получил только пять евро", - написала в соцсетях мама Синтия. Несмотря на то, что с каждым годом софинансирование государства на мероприятия по летнему трудоустройству школьников увеличивается, спрос на летнюю работу по-прежнему превышает предложение. Лиц младше 18 лет по-прежнему трудоустраивают нелегально. Госинспекция труда в этом году открыла четыре случая нелегального трудоустройства подростков, в прошлом году - 29, в 2016 году - 33.

"Не клюйте на это объявление! Людей обманывают! Не платят того, что обещают. Ребенок на каникулах решил подработать - за восемь часов на этой жаре на поле он получил только пять евро", - написала в Facebook Синтия.

Из комментариев можно сделать вывод, что в упомянутом хозяйстве под Бауской работали и другие несовершеннолетние, которые получили за многие часы работы лишь гроши.

ФОТО: ss.com

Как и ранее, и в этом году в Госагентство занятости (ГАЗ) обратилось больше детей, чем имеется софинансируемых государством вакансий. Зарегистрировались 9726 школьника, а рабочих мест всего 7177. В рамках мероприятия по летнему трудоустройству сейчас работают 2066 школьников.

Несколько лет назад было еще хуже - как только на сайте ГАЗ начался прием заявок на работу для школьников, система от перегрузки сломалась.

Поэтому социнансирование государства было увеличено - в 2018 году оно составляло 1 миллион 236 тысяч евро, на софинансируемые государством рабочие места были трудоустроены 5 160 подростков в возрасте от 15 до 20 лет, в этом году софинансирование увеличено до 1 миллиона 692 тысяч евро. Школьники за работу получают минимальную зарплату - 430 евро.

Нужно помнить, что подростки в возрасте от 15 до 18 лет могут работать не более семи часов в день и не более 35 часов в неделю, в свою очередь школьники в возрасте от 18 до 20 лет - не более восьми часов в день и не более 40 часов в неделю.

ГАЗ предлагает работу старшим подросткам, но в свободное от учебы время с письменного разрешения родителей трудиться могут и дети в возрасте от 13 лет, правда, не более четырех часов в день и 20 в неделю.

Те, кто не попадает в "список счастливчиков"

Однако возможностей заработать летом на всех детей не хватает. Об этом свидетельствуют объявления подростков в разделе "Ищу работу". Подростки в возрасте 15, 16 и 17 лет пишут, что трудолюбивы, аккуратны, не боятся "грязной работы" и "рассмотрят все предложения".

Дети, попавшие в "список счастливчиков", находят работу с помощью родственников или отзываются на объявления. Они помогают накрывать столы на банкетах, работают в соседских садах, убирают номера в гостевых домов, помогают в небольших строительных и ремонтных работах, смотрят за детьми. Многие подростки присоединились к своим родителям, чтобы в лесу собирать чернику и клюкву, чтобы продать перекупщикам.

Как признают подростки, если для ягод год хороший, за несколько недель в лесу можно заработать 500 евро и даже больше.

Когда черника почти закончилась, начинается время клюквы ФОТО: www.dzirkstele.lv

43-летняя Илзе живет недалеко от Приекуле и договорилась о работе для своих троих детей своевременно. "Только один раз получилась, что мальчику хозяин не заплатил на работу на поле и в хлеву, но мы с этим делом разобрались", - говорит женщина. Старшая дочь помогала в крестьянском хозяйстве ухаживать за кроликами, индюками и другими животными, научилась печь торты, собирала садовые ягоды. Мама говорит, что дочь за месяц заработала 200 евро, но всегда возвращалась домой с салатом, овощами или крестьянскими яйцами, а также в хорошем настроении.

По ее мнению, рабочие навыки важнее заработка, ведь "сколько платят в школе?".

15-летний сын в садах пожилых людей косил траву. Работал с триммером, хотя на самом деле с такой техникой работать, по идее, нельзя. Женщина рассказала, что один раз сын повредил лицо отлетевшим куском камня. Тогда она испугалась. Младший вместе с мамой собирал в лесу ягоды. "Сначала хныкал, не хотел, но позднее собирал чернику в таком темпе, что мы остальные не успевали". Он заработал 50 евро. Младший также помогал родителям торговать сушеной рыбой. Это то, чем семья занимается. Илзе говорит: "Наше поколение копало картошку, пололо свеклу, чтобы накопить на велосипед. В наши дни у подростков такой мотивации больше нет - они потребители, не чувствуют нужды встать с дивана и оторваться от компьютера".

Они говорят, что не будут работать за карманные деньги, но, блин, ты кто такой, еще нос в этот мир толком не высунул, а уже выдвигаешь требования.

На свекольном поле "особо не задерживаются"

Несмотря на то, что школьники трудоустраиваются нелегально, особенно в сельских регионах, жалоб на этот факт Госинспекция труда не получала. В ходе проверок инспекция в этом году открыла четыре нелегальных случая занятости, связанных с трудоустройством несовершеннолетних. В прошлом году было открыто 29 таких случаев, в позапрошлом - 33. Инспекция поясняет, что незарегистрированное трудоустройство людей - серьезное нарушение, за которое грозит штраф от 700 и даже до 14 000 евро в случае, если в течение года нарушение было констатировано повторно.

Крупнейший штраф за нелегальное трудоустройство достиг 12 000 евро.

В инспекции рассказывают, что нередко предприниматели звонят и интересуются возможностями трудоустройства несовершеннолетних, консультируются, как действовать, чтобы не нарушить закон. Регулярно проводятся проверки того, в каких условиях работают подростки, особенно на предприятиях по питанию.

Подростки не могут работать в местах, где продаются алкогольные напитки.

В сотрудничестве с ГАЗ работодатели школьникам этим летом предложили попробовать свои силы в таких профессиях как, к примеру, садовник, оператор ввода данных, смотритель экспозиций, дежурный по зданию, упаковщик, горничная, специалист по обслуживанию клиентов, помощник организатора культурных мероприятий, работник по благоустойству, сельский работник, помощник учителя, помощник, почтовый оператор, почтальон, помощник повара, помощник продавца, дворник, посудомойщик, официант, работник кухни. Также школьникам предложена работа в таких специальностях как архивариус, аниматор, библиотекарь, гид, агент по обслуживанию пассажиров аэропорта, клерк, младший программист, техник метрологии, ассистент руководителя проектов, специалист по соцсетям, администратор гостиниц.

Без очереди работу получили школьники, которые ранее договорились с работодателем. В некоторых рабочих местах отбор большой - на одну вакансию были несколько претендентов

Это мотивирует школьников подготовиться к рабочему интервью. Если не повезет, в следующем году школьник подготовится лучше. Цель трудоустройства - не только дать возможность подросткам заработать в летние месяцы, но и получить опыт, понять, что интересует больше, почувствовать конкуренцию и научиться работать в коллективе.

С каждым годом растет число школьников, которые уже заранее исследуют рабочее место, где хотели бы работать, и договариваются с работодателями. Сейчас летняя работа для школьников предложена во всех регионах, но не удивительно, что самым активным является Рига.

Сфера, в которой дети "особо не задерживаются" - это сельское хозяйство.

Работу нужно сделать вне зависимости от погодных условий, поэтому текучка школьников большая. И с подсобными работами подростки связываются неохотно, так как связывают работу летом со своими интересами и возможностью получить более ценный опыт. В сельских регионах наблюдается позитивная тенденция - подросткам предлагают работу в сфере туризма.

С удовольствием в летний сезон школьников ждут в туристических информационных центрах.