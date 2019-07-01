В Риге пройдут соревнования по футбольному фристайлу

Футбольный фристайл - вид спорта, суть которого заключается в выполнении разных трюков с футбольным мячом при помощи различных частей тела. Суть соревнований - кто за определённое время покажет лучше и больше трюков с футбольным мячом не используя рук. Так что мероприятие является не только соревнованием, но одновременно и шоу.

Соревнования пройдут по принципу двоеборья - футболисты будут выступать вдвоем, друг против друга, в три захода по 30 секунд. Перед этим каждый игрок получит 45 секунд на индивидуальную демонстрацию своих трюков.

В состав жюри Nextball 2019 войдут трёхкратный чемпион мира по футбольному фристайлу Михал Рыцай из Польши, чемпион Ghetto Football Freestyle: Rising Stars 2018 Виктор Людвиг Олофсон (VLO) из Швеции, а так-же россиянин Глеб BenGau Карпов. Жюри оценит мастерство восходящих "звёзд" футбольного фристайла из Италии, Нидерландов, Швеции, Англии, Польши, Мексики и Беларуси.

Стоит отметить самых молодых участников соревнований - 15-летний Джои Линдгард из Швеции, молодой талант Март Пул из Нидерландов, а так же чемпион Италии 2019 в этой возрастной категории Эдуардо Борагине.