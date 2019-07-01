Один из лучших бомбардиров "Вирслиги" Аскеров перебрался в "Лиепаю"

Опытный азербайджанский футболист Вугар Аскеров покинул футбольный клуб "Даугавпилс" и перебрался в "Лиепаю".
34-летний футболист в этом сезоне вернулся в "Вирслигу" после долгого перерыва и на старте чемпионата забил 7 голов за "Даугавпилс". В последних матчах Аскеров всё реже радовал забитыми мячами, но этих голов оказалось достаточно, чтобы игрок расположился на второй строчки лучших бомбардиров турнира.
Большую часть своей карьеры Аскеров провёл в Латвии, представляя такие команды как "Даугавпилс", "Юрмала", "Елгава", "Олайне" и "Варавиксне".
Интересно, что футболом Аскеров начал заниматься с 12 лет в спортивной школе лиепайского "Металлурга". В 16 лет Вугар начал выступать за команду дублёров - "Металлург-2".
"Даугавпилс" в этом сезоне вернулся в "Вирслигу" после двухлетнего перерыва. В данный момент команда занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 21 очко. "Лиепая" расположилась на строчку выше (23 очка) и в данный момент готовится к еврокубкам.