Один из лучших бомбардиров "Вирслиги" Аскеров перебрался в "Лиепаю"

34-летний футболист в этом сезоне вернулся в "Вирслигу" после долгого перерыва и на старте чемпионата забил 7 голов за "Даугавпилс". В последних матчах Аскеров всё реже радовал забитыми мячами, но этих голов оказалось достаточно, чтобы игрок расположился на второй строчки лучших бомбардиров турнира.

Большую часть своей карьеры Аскеров провёл в Латвии, представляя такие команды как "Даугавпилс", "Юрмала", "Елгава", "Олайне" и "Варавиксне".

Интересно, что футболом Аскеров начал заниматься с 12 лет в спортивной школе лиепайского "Металлурга". В 16 лет Вугар начал выступать за команду дублёров - "Металлург-2".