Обед за 1100 евро и "налог на иностранца": ловушки для туристов, которых нужно избегать в Италии
Италия - страна, в которую летом потоками текут туристы, однако она все чаще попадает в новостные заголовки в связи с очередным случаям обмана отдыхающих. Портал The Local обобщил рассказы о том, за чем стоит следить туристам в этой стране!
Счет более 80 евро за пару бургеров и кофе - один из недавних случаев, прозвучавших в новостях. Другие случаи: еда на 1100 евро для четырех человек не в самом лучшем ресторане Венеции, мороженое в вафельном стаканчике за 25 евро во Флоренции и 42 евро за три желатиновых мороженых и воду у фонтана Треви в Риме.
После последней публикации читатели порталу, основной аудиторией которого являются проживающие в Италии или путешествующие иностранцы, начали слать свои рассказы.
Луиза Мид из Великобритании недавно впервые в жизни посетила Италию, где столкнулась с несколькими лукавыми бизнесменами, которые обязались вытащить из кошельков туристов по возможности наиболее крупные суммы.
Заказав вино к еде, официант начал говорить ей, что выбранное вино "закончилось и можно выбрать только более дорогие варианты". В другой день она заказала графин вина, но в счете указали два раза по полграфина, что вышло дороже одного целого.
В другой раз ей выставили счет в 13 евро за два бокала пива среднего объема, а при покупке кофе ей дали неправильную сдачу.
Мид призывает быть осторожными и с другими "туристическими ловушками" - ресторанами плохого качества, которые торгуют по-возможности наиболее дешево приготовленной пищей (к примеру, указанная в меню лазанья оказывается без мяса) и предлагают различные экстры, которые по словам официантов кажутся бесплатными, а на самом деле приплюсовываются к счету, к примеру, вода или прославленный лимонный ликер.
От рук нечестных бизнесменов иногда страдают и те, кто хорошо знает Италию и говорит на итальянском языке.
"Некоторые учреждения указывают, что принимают кредитные карты. Однако, когда идешь платить картой, тебе говорят, что аппарат сломан", - рассказала проживающая в США туристический агент Линсди Синко. "Мы с мужем говорили по-итальянски, это помогает избежать многих проблем, но и у нас это произошло".
"В наш последний вечер в Милане мы потратили все взятые с собой евро, так как не хотели везти их домой. Хотели перед сном быстро съесть пиццу. Официант разрешил, чтобы муж оставил меня на месте, а сам сходил в банкомат", - указала она.
"Однако они нам "подарили" лимончелло, но включили его в счет", - жалуется американка. "Когда об этом спросили, нам сказали - ну вам же понравилось, разве нет? Тогда вы не будете против за него заплатить".
Не становись настолько голодным или уставшими, чтобы начать игнорировать свои ощущения. Если следовать советам, то подобных ситуаций можно избежать".
"Если находитесь в туристическом районе и не видите цены, примите как факт, что с вас попросят больше денег, чем с местных", - учит проживающая в Италии Мария Анна Делла Фер.
"Моя американско-итальянская подруга, которая живет здесь 15 лет, говорит, что они за одну и ту же услугу требуют с американцев цену выше, чем с итальянцев".
Иногда махинации предпринимателей удивляют самих итальянцев. Итальянец Паоло Трекани рассказал, что один раз в кафе Флоренции съел очень дорогой завтрак, так как не знал, что "все становится вдвое дороже, если ешь за столиком".
Однако это не мошенничество. Многие туристы не знают, что в отдельных городах Италии местные пьют кофе или едят завтрак, стоя у стойки бара. Если есть желание сесть за столик, то цены становятся куда выше.
"Это было написано в меню. Я не заметил и переплатил за завтрак", - указал Трекани.
Его совет: всегда проси меню - одно на итальянском и второе на понятном для себя языке - и сравни цены. Если что-то не совпадает, ищи другой ресторан или кафе.
Более высокие цены за столиком обосновываются тем, что кафе находится в исторически значимом месте с красивым видом или же предлагает какое-либо развлечение. Если очень хочется красиво посидеть, местные советуют за столиком есть не всю еды, а только напиток или десерт.
Туристам стоит быть внимательными не только в ресторанах, но и в других местах. Настороженность нужна уже при выходе из аэропорта, так как туристов пытаются завлечь дорогие неофициальные такси. "Официальные такси со счетчиками находятся снаружи, где у них есть место. Но почти всегда вблизи находятся нечестные люди без удостоверения водителя такси, которые только и ждут, чтобы обмануть тебя", - указала Линсди.
Она советует все-таки постоять в очередь на зарегистрированные такси - она обычно движется очень быстро.
Американка Эмма рассказала, что у железнодорожной станции Археологического парка Помпеи повстречала частную фирму автобусных экскурсий, которые использовали агрессивную и вводящую в заблуждение тактику.
Что делать, если стал жертвой мошенника? Во-первых, советуют говорить с самим торговцем и пытаться решить конфликт таким образом.
Если это не удается, желательно привлечь полицию или попросить сделать это гида. Финансовая полиция Италии может наказать предприятия, скрывающие цену товаров или указывающие их неправильно, а также те, которые не выдают чеки.
Читатели The Local советуют избегать учреждений питания, которые очевидно предназначены для туристов или которые зазывают туристов с улицы.
Советуют всегда тщательно исследовать меню. Еще лучше - попросить отзывов у местных или поискать их в интернете.
Однако лучшим способом, как защититься от мошенников - путешествовать вместе с итальянцем.
Важно все время путешествия следить за своими вещами и избегать карманных воришек.
Италия - не единственная страна, где следуют соблюдать данные советы - их стоит мотать на ус, если вы отправляетесь в Лондон, Париж или другое полюбившееся туристам место.