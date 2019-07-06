Обед за 1100 евро и "налог на иностранца": ловушки для туристов, которых нужно избегать в Италии

Счет более 80 евро за пару бургеров и кофе - один из недавних случаев, прозвучавших в новостях. Другие случаи: еда на 1100 евро для четырех человек не в самом лучшем ресторане Венеции, мороженое в вафельном стаканчике за 25 евро во Флоренции и 42 евро за три желатиновых мороженых и воду у фонтана Треви в Риме.

После последней публикации читатели порталу, основной аудиторией которого являются проживающие в Италии или путешествующие иностранцы, начали слать свои рассказы.

Луиза Мид из Великобритании недавно впервые в жизни посетила Италию, где столкнулась с несколькими лукавыми бизнесменами, которые обязались вытащить из кошельков туристов по возможности наиболее крупные суммы.

Заказав вино к еде, официант начал говорить ей, что выбранное вино "закончилось и можно выбрать только более дорогие варианты". В другой день она заказала графин вина, но в счете указали два раза по полграфина, что вышло дороже одного целого.

В другой раз ей выставили счет в 13 евро за два бокала пива среднего объема, а при покупке кофе ей дали неправильную сдачу.

Мид призывает быть осторожными и с другими "туристическими ловушками" - ресторанами плохого качества, которые торгуют по-возможности наиболее дешево приготовленной пищей (к примеру, указанная в меню лазанья оказывается без мяса) и предлагают различные экстры, которые по словам официантов кажутся бесплатными, а на самом деле приплюсовываются к счету, к примеру, вода или прославленный лимонный ликер.

От рук нечестных бизнесменов иногда страдают и те, кто хорошо знает Италию и говорит на итальянском языке.

"Некоторые учреждения указывают, что принимают кредитные карты. Однако, когда идешь платить картой, тебе говорят, что аппарат сломан", - рассказала проживающая в США туристический агент Линсди Синко. "Мы с мужем говорили по-итальянски, это помогает избежать многих проблем, но и у нас это произошло".

"В наш последний вечер в Милане мы потратили все взятые с собой евро, так как не хотели везти их домой. Хотели перед сном быстро съесть пиццу. Официант разрешил, чтобы муж оставил меня на месте, а сам сходил в банкомат", - указала она.

"Однако они нам "подарили" лимончелло, но включили его в счет", - жалуется американка. "Когда об этом спросили, нам сказали - ну вам же понравилось, разве нет? Тогда вы не будете против за него заплатить".

Не становись настолько голодным или уставшими, чтобы начать игнорировать свои ощущения. Если следовать советам, то подобных ситуаций можно избежать".

"Если находитесь в туристическом районе и не видите цены, примите как факт, что с вас попросят больше денег, чем с местных", - учит проживающая в Италии Мария Анна Делла Фер.