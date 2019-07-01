Пн, 1.07.2019
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Стрельба в Стокгольме: три происшествия за вечер, двое погибших

Оружие. Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Во время трех не связанных между собой происшествий с применением огнестрельного оружия, которые в воскресенье в течение примерно пяти часов произошли в столице Швеции Стокгольме, были убиты два человека, еще несколько ранены, сообщает The Local.

Первая стрельба произошла вскоре после 18 часов в Солентуне - северном районе Стокгольма.

В этом обстреле тяжелые ранения получили люди в возрасте 20 и 25 лет, сообщила полиция.

Вечером в воскресенье 20-летний мужчина от полученных ранений умер.

Состояние второго мужчины характеризуется как тяжелое, но стабильное.

Примерно через час после первого происшествия в стокгольмском районе Калхелле мужчина получил огнестрельное ранение в ногу.

В свою очередь в 23 часа полиция получила вызов в район Блакеберю, жители которого сообщили о нескольких выстрелах.

Во время этой стрельбы был убит мужчина.

Как сообщает шведская газета Aftonbladet, также была убита собака.

Полиция Стокгольма начала расследование всех трех инцидентов.

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