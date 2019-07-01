Стрельба в Стокгольме: три происшествия за вечер, двое погибших

Во время трех не связанных между собой происшествий с применением огнестрельного оружия, которые в воскресенье в течение примерно пяти часов произошли в столице Швеции Стокгольме, были убиты два человека, еще несколько ранены, сообщает The Local.
Первая стрельба произошла вскоре после 18 часов в Солентуне - северном районе Стокгольма.
В этом обстреле тяжелые ранения получили люди в возрасте 20 и 25 лет, сообщила полиция.
Вечером в воскресенье 20-летний мужчина от полученных ранений умер.
Состояние второго мужчины характеризуется как тяжелое, но стабильное.
Примерно через час после первого происшествия в стокгольмском районе Калхелле мужчина получил огнестрельное ранение в ногу.
В свою очередь в 23 часа полиция получила вызов в район Блакеберю, жители которого сообщили о нескольких выстрелах.
Во время этой стрельбы был убит мужчина.
Как сообщает шведская газета Aftonbladet, также была убита собака.
Полиция Стокгольма начала расследование всех трех инцидентов.