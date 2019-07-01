Бразильский футболист Роджер подписал контракт с "Ригой"

Действующий чемпион Латвии по футболу "Рига" продолжает усиливаться перед стартом еврокубков. Столичный клуб объявил о подписании бразильского футболиста Роджера.
23-летний футболист прошлый сезон провёл в чемпионате Албании, где забил 10 голов и сделал 4 голевые передачи.
Роджер родился 1 марта 1996 года, а профессиональную футбольную карьеру начинал у себя на родине в Бразилии. Футболист играет на позиции атакующего полузащитника.
С 2016 по 2018 год Роджер играл в трёх бразильских клубах - "Вила-Нова", "Ботафого" и "Атлетико Гоияниенсе". За четыре сезона в Бразилии Роджер сыграл в 38 матчах и забил 2 мяча.
В сезоне-2018/2019 Роджер играл за албанский клуб "Кастриоти" и был лидером команды. В 33 матчах чемпионата бразилец забил 10 голов и отдал 4 голевые передачи.
"Riga" FC oficiāli paziņo, ka klubam ir izdevies panākt vienošanos ar 23 gadus veco brazīlieti Rodžeru. Iepriekšējā sezonā brazīlietis guva 10 vārtus un atdeva 4 rezultatīvas piespēles Albānijas čempionātā! 🇱🇻🇧🇷⚽🦁🔥✅🤝— Riga FC (@RigaFC_Official) July 1, 2019
📝Plašāk Riga FC mājaslapā - https://t.co/h9iy2GAilP pic.twitter.com/RwRIhQWdFu