Бразильский футболист Роджер подписал контракт с "Ригой"

23-летний футболист прошлый сезон провёл в чемпионате Албании, где забил 10 голов и сделал 4 голевые передачи.

Роджер родился 1 марта 1996 года, а профессиональную футбольную карьеру начинал у себя на родине в Бразилии. Футболист играет на позиции атакующего полузащитника.

С 2016 по 2018 год Роджер играл в трёх бразильских клубах - "Вила-Нова", "Ботафого" и "Атлетико Гоияниенсе". За четыре сезона в Бразилии Роджер сыграл в 38 матчах и забил 2 мяча.

В сезоне-2018/2019 Роджер играл за албанский клуб "Кастриоти" и был лидером команды. В 33 матчах чемпионата бразилец забил 10 голов и отдал 4 голевые передачи.