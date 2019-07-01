Чековая лотерея стартовала: были атаки и немного шуток. Главное о новинке

Turpmāk, iepērkoties, jebkurā veikalā, lūgšu savu pirkumu saskaldīt summā pa pieci eiro, jo vēlme laimēt #cekuloterija būs lielāka par - saglabāt mežus no izciršanas papīrmalkā :-D — I'm LATVIAN (@nokijs) June 21, 2019

"Погодите! Из-за этой лотереи мне теперь каждый продукт необходимо покупать отдельно, за каждым стоять в очереди и опаздывать на работу, вводя эти сотни чеков в глубины интернета?"

Pagaidiet, pagaidiet! Tās čeku loterijas dēļ man tagad katrs produkts būs jāpērk atsevišķi, pēc katra atsevišķi jāstāv rindā un jākavē darbs, tos čeku simtus vadot interneta dzīlēs iekšā? #laimigaizloze #cekuloterija — Terminators (@Slepkava555) June 21, 2019

Отметим, что уже в первый день чековой лотереи СГД увидела, что не со всех чеков государство получило налоги.

Почти каждый пятый внесенный и проверенный чек ничего не принес государству, сообщили в передаче Panorāma на Латвийском телевидении.

Из 90 чеков, которые были пропущены через специальный фильтр, с 20 не были уплачены никакие налоги, отметила Иева Яунземе.

"Пятая часть - это то число, которое, по нашим подсчетам, образует долю теневой экономики в Латвии", - добавил экономист Арнис Саука.

Как уже сообщалось, с 1 июля в Латвии проводится чековая лотерея, цель которой - содействовать честной конкуренции и добросовестному выполнению налоговых обязательств, побуждая покупателей требовать чеки и квитанции за приобретенные товары и полученные услуги.

21 июня начал работать сайт чековой лотереи www.cekuloterija.lv, где с 1 июля можно регистрировать чеки, сообщили в Службе государственных доходов (СГД).

Чтобы принять участие в лотерее и претендовать на денежные выигрыши, а также дополнительные призы от участников программы углубленного сотрудничества с СГД, на сайте необходимо зарегистрировать чек, квитанцию или билет на общую сумму не менее пяти евро. Подтверждающий платеж документ должен быть выдан за товар или услугу, которые получены от зарегистрированного в Латвии налогоплательщика.

В чековой лотерее может участвовать любой желающий без ограничений, кроме работников СГД и разработчика сайта Mobilly. В лотерее могут принимать участие и дети, но в зарегистрированных ими чеках не должно быть таких покупок, как алкогольные напитки, табачные изделия и энергетические напитки.

После регистрации чек, квитанцию или билет нужно обязательно сохранить, так как в случае выигрыша его необходимо будет предъявить в СГД лично или подать через систему электронного декларирования.

Ежемесячный призовой фонд лотереи состоит из одного денежного приза в 10 000 евро, трех денежных призов по 5000 евро и 50 денежных призов по 100 евро. Также будет проводиться годовой розыгрыш, где можно будет выиграть один денежный приз на 20 000 евро, четыре денежных приза на 10 000 евро и пять призов по 2000 евро.

Кроме того, каждый месяц можно будет принять участие в розыгрыше призов от участников программы углубленного сотрудничества. В настоящее время дополнительные призы уже предоставили 11 участников программы.