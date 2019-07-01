Чековая лотерея стартовала: были атаки и немного шуток. Главное о новинке
Как известно, с 1 июля в Латвии стартовала чековая лотерея. Выяснилось, что прямо накануне - в ночь на понедельник на домашнюю страницу cekuloterija.lv было совершено несколько атак, подтвердил телекомпании LNT исполнительный директор компании-разработчика лотереи Mobilly Гиртс Славиньш.
Он отметил, что все атаки были отражены, и страница работает в оптимальном режиме. Теперь специалисты будут исследовать, с чем были связаны нападения.
Как ранее заявила представитель СГД Анна Шарапова:
"Мы готовы к большому числу одновременных подключений - минимум 20 000, поэтому 20 000 смогут одновременно подавать чеки, и ничего с нами не случится, мы все выдержим.
С технической точки зрения мы очень готовы, спасибо нашим разработчикам, которые очень серьезно подошли к этой цели. Mobily обеспечила нас большим количеством серверов для того, чтобы не было перегрузки, чтобы домашняя страничка работала с легкостью", - пояснила Шарапова.
Представитель компании разработчика в рамках пресс-конференции по случаю открытия лотереи признал, что
самым сложным в процессе создания решения оказалось разнообразие чеков - их несколько десятков.
"Это изначально осложнило большее участие искусственного интеллекта в техническом решении, так как его необходимо обучить, чтоб он распознавал все возможные виды чеков", - отметил Славиньш.
Он добавил, что в других странах, в которых проходят схожие чековые лотерии, чеки и квитанции более стандартизированы. Однако, Славиньш не исключил, что продолжая работу над техническим усовершенствованием, будет и мобильное приложение, а также большие возможности автоматически распознавать чек,
вплоть до того, что чек будет автоматически зарегистрирован для участия в лотерее уже у кассы, совершая покупку, если, конечно, покупатель дает свое согласие на это.
Отметим, что как раз об этом пишут и пользователи в социальных сетях. Шуток о сбое пока нет, но есть различные предложения и размышления на счет нововведения. Например,
"Теперь люди будут собирать не бутылки, а невзятые чеки":
Tagad cilvēki nevis vāks pudeles, bet nepaņemtos čekus. #čekuloterija— Mans (@viedoklis2) July 1, 2019
"Только что выбросил в мусор и сразу вытащил чек, потому что #чековаялотерея":
Tikko izmetu miskastē un uzreiz izvilku čeku, jo #čekuloterija— Dāvis Valters (@DW_Immurs) July 1, 2019
"Хронический должник по налогам СГД в чековой лотерее выиграл 10 000 евро. Заглянула в оракул":
"Hronisks VID nodokļu parādnieks čeku loterijā laimējis lielo laimestu 10 000€ apmērā".— Aija Kaija (@bottija) June 7, 2019
Ieskatījos orākulā.
"Мешки ЧК и чековая лотерея - одно и то же?":
Čekas maisi un čeku loterija ir viens un tas pats?— Andris Tihomirovs (@atihomirovs) November 1, 2018
"Надо посчитать более тщательно, но мне кажется, что шансы выиграть что-то в Vikinglotto или Super Bingo гораздо выше, чем участвовать в чековой лотерее":
Jāparēķina sīkāk, bet man šķiet, ka izredzes kaut ko laimēt Vikinglotto vai Super Bingo ir daudz lielākas nekā piedaloties čeku loterijā.— Dzintars (@DzintarsDzenis) June 21, 2019
"Теперь закупаясь в любом магазине, буду просить разбить чек на сумму по пять евро, потому что желание выиграть в чековой лотерее будет сильнее, чем сохранить леса от вырубания для бумаги":
Turpmāk, iepērkoties, jebkurā veikalā, lūgšu savu pirkumu saskaldīt summā pa pieci eiro, jo vēlme laimēt #cekuloterija būs lielāka par - saglabāt mežus no izciršanas papīrmalkā :-D— I'm LATVIAN (@nokijs) June 21, 2019
"Погодите! Из-за этой лотереи мне теперь каждый продукт необходимо покупать отдельно, за каждым стоять в очереди и опаздывать на работу, вводя эти сотни чеков в глубины интернета?"
Pagaidiet, pagaidiet! Tās čeku loterijas dēļ man tagad katrs produkts būs jāpērk atsevišķi, pēc katra atsevišķi jāstāv rindā un jākavē darbs, tos čeku simtus vadot interneta dzīlēs iekšā? #laimigaizloze #cekuloterija— Terminators (@Slepkava555) June 21, 2019
Отметим, что уже в первый день чековой лотереи СГД увидела, что не со всех чеков государство получило налоги.
Почти каждый пятый внесенный и проверенный чек ничего не принес государству, сообщили в передаче Panorāma на Латвийском телевидении.
Из 90 чеков, которые были пропущены через специальный фильтр, с 20 не были уплачены никакие налоги, отметила Иева Яунземе.
"Пятая часть - это то число, которое, по нашим подсчетам, образует долю теневой экономики в Латвии", - добавил экономист Арнис Саука.
Как уже сообщалось, с 1 июля в Латвии проводится чековая лотерея, цель которой - содействовать честной конкуренции и добросовестному выполнению налоговых обязательств, побуждая покупателей требовать чеки и квитанции за приобретенные товары и полученные услуги.
21 июня начал работать сайт чековой лотереи www.cekuloterija.lv, где с 1 июля можно регистрировать чеки, сообщили в Службе государственных доходов (СГД).
Чтобы принять участие в лотерее и претендовать на денежные выигрыши, а также дополнительные призы от участников программы углубленного сотрудничества с СГД, на сайте необходимо зарегистрировать чек, квитанцию или билет на общую сумму не менее пяти евро. Подтверждающий платеж документ должен быть выдан за товар или услугу, которые получены от зарегистрированного в Латвии налогоплательщика.
В чековой лотерее может участвовать любой желающий без ограничений, кроме работников СГД и разработчика сайта Mobilly. В лотерее могут принимать участие и дети, но в зарегистрированных ими чеках не должно быть таких покупок, как алкогольные напитки, табачные изделия и энергетические напитки.
После регистрации чек, квитанцию или билет нужно обязательно сохранить, так как в случае выигрыша его необходимо будет предъявить в СГД лично или подать через систему электронного декларирования.
Ежемесячный призовой фонд лотереи состоит из одного денежного приза в 10 000 евро, трех денежных призов по 5000 евро и 50 денежных призов по 100 евро. Также будет проводиться годовой розыгрыш, где можно будет выиграть один денежный приз на 20 000 евро, четыре денежных приза на 10 000 евро и пять призов по 2000 евро.
Кроме того, каждый месяц можно будет принять участие в розыгрыше призов от участников программы углубленного сотрудничества. В настоящее время дополнительные призы уже предоставили 11 участников программы.
Победители лотереи будут объявлены в передаче Superbingo на телеканале TV3, а также на сайтах www.cekuloterija.lv и www.latloto.lv. Также им будут высылаться сообщения на указанный при регистрации номер мобильного телефона.