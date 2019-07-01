Накануне запуска на сайт чековой лотереи было несколько атак. Чем еще отметилось нововедение?

Он отметил, что все атаки были отражены, и страница работает в оптимальном режиме. Теперь специалисты будут исследовать, с чем были связаны нападения.

Как ранее заявила представитель СГД Анна Шарапова:

"Мы готовы к большому числу одновременных подключений - минимум 20 000, поэтому 20 000 смогут одновременно подавать чеки, и ничего с нами не случится, мы все выдержим.

С технической точки зрения мы очень готовы, спасибо нашим разработчикам, которые очень серьезно подошли к этой цели. Mobily обеспечила нас большим количеством серверов для того, чтобы не было перегрузки, чтобы домашняя страничка работала с легкостью", - пояснила Шарапова.

Представитель компании разработчика в рамках пресс-конференции по случаю открытия лотереи признал, что

самым сложным в процессе создания решения оказалось разнообразие чеков - их несколько десятков.

"Это изначально осложнило большее участие искусственного интеллекта в техническом решении, так как его необходимо обучить, чтоб он распознавал все возможные виды чеков", - отметил Славиньш.

Он добавил, что в других странах, в которых проходят схожие чековые лотерии, чеки и квитанции более стандартизированы. Однако, Славиньш не исключил, что продолжая работу над техническим усовершенствованием, будет и мобильное приложение, а также большие возможности автоматически распознавать чек,

вплоть до того, что чек будет автоматически зарегистрирован для участия в лотерее уже у кассы, совершая покупку, если, конечно, покупатель дает свое согласие на это.

Отметим, что как раз об этом пишут и пользователи в социальных сетях. Шуток о сбое пока нет, но есть различные предложения и размышления на счет нововведения. Например,

"Теперь люди будут собирать не бутылки, а невзятые чеки":

Tagad cilvēki nevis vāks pudeles, bet nepaņemtos čekus. #čekuloterija — Mans (@viedoklis2) July 1, 2019

"Только что выбросил в мусор и сразу вытащил чек, потому что #чековаялотерея":

Tikko izmetu miskastē un uzreiz izvilku čeku, jo #čekuloterija — Dāvis Valters (@DW_Immurs) July 1, 2019

"Хронический должник по налогам СГД в чековой лотерее выиграл 10 000 евро. Заглянула в оракул":

"Hronisks VID nodokļu parādnieks čeku loterijā laimējis lielo laimestu 10 000€ apmērā".



Ieskatījos orākulā. — Aija Kaija (@bottija) June 7, 2019

"Мешки ЧК и чековая лотерея - одно и то же?":

Čekas maisi un čeku loterija ir viens un tas pats? — Andris Tihomirovs (@atihomirovs) November 1, 2018

"Надо посчитать более тщательно, но мне кажется, что шансы выиграть что-то в Vikinglotto или Super Bingo гораздо выше, чем участвовать в чековой лотерее":

Jāparēķina sīkāk, bet man šķiet, ka izredzes kaut ko laimēt Vikinglotto vai Super Bingo ir daudz lielākas nekā piedaloties čeku loterijā. — Dzintars (@DzintarsDzenis) June 21, 2019