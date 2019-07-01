Пн, 1.07.2019
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Накануне запуска на сайт чековой лотереи было несколько атак. Чем еще отметилось нововедение?

Открытие cekuloterija.lv

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Как известно, с 1 июля в Латвии стартовала чековая лотерея. Выяснилось, что прямо накануне - в ночь на понедельник на домашнюю страницу cekuloterija.lv было совершено несколько атак, подтвердил телекомпании LNT исполнительный директор компании-разработчика лотереи Mobilly Гиртс Славиньш. 

Он отметил, что все атаки были отражены, и страница работает в оптимальном режиме. Теперь специалисты будут исследовать, с чем были связаны нападения. 

Как ранее заявила представитель СГД Анна Шарапова:

"Мы готовы к большому числу одновременных подключений - минимум 20 000, поэтому 20 000 смогут одновременно подавать чеки, и ничего с нами не случится, мы все выдержим.

С технической точки зрения мы очень готовы, спасибо нашим разработчикам, которые очень серьезно подошли к этой цели. Mobily обеспечила нас большим количеством серверов для того, чтобы не было перегрузки, чтобы домашняя страничка работала с легкостью", - пояснила Шарапова. 

Представитель компании разработчика в рамках пресс-конференции по случаю открытия лотереи признал, что

самым сложным в процессе создания решения оказалось разнообразие чеков - их несколько десятков.

"Это изначально осложнило большее участие искусственного интеллекта в техническом решении, так как его необходимо обучить, чтоб он распознавал все возможные виды чеков", - отметил Славиньш.

Он добавил, что в других странах, в которых проходят схожие чековые лотерии, чеки и квитанции более стандартизированы. Однако, Славиньш не исключил, что продолжая работу над техническим усовершенствованием, будет и мобильное приложение, а также большие возможности автоматически распознавать чек,

вплоть до того, что чек будет автоматически зарегистрирован для участия в лотерее уже у кассы, совершая покупку, если, конечно, покупатель дает свое согласие на это.

Отметим, что как раз об этом пишут и пользователи в социальных сетях. Шуток о сбое пока нет, но есть различные предложения и размышления на счет нововведения. Например, 

"Теперь люди будут собирать не бутылки, а невзятые чеки":

"Только что выбросил в мусор и сразу вытащил чек, потому что  #чековаялотерея":

"Хронический должник по налогам СГД в чековой лотерее выиграл 10 000 евро. Заглянула в оракул": 

"Мешки ЧК и чековая лотерея - одно и то же?": 

"Надо посчитать более тщательно, но мне кажется, что шансы выиграть что-то в Vikinglotto или Super Bingo гораздо выше, чем участвовать в чековой лотерее":

"Теперь закупаясь в любом магазине, буду просить разбить чек на сумму по пять евро, потому что желание выиграть в чековой лотерее будет сильнее, чем сохранить леса от вырубания для бумаги": 

"Погодите! Из-за этой лотереи мне теперь каждый продукт необходимо покупать отдельно, за каждым стоять в очереди и опаздывать на работу, вводя эти сотни чеков в глубины интернета?"

Как уже сообщалось, с 1 июля в Латвии проводится чековая лотерея, цель которой - содействовать честной конкуренции и добросовестному выполнению налоговых обязательств, побуждая покупателей требовать чеки и квитанции за приобретенные товары и полученные услуги.

21 июня начал работать сайт чековой лотереи www.cekuloterija.lv, где с 1 июля можно регистрировать чеки, сообщили в Службе государственных доходов (СГД).

Чтобы принять участие в лотерее и претендовать на денежные выигрыши, а также дополнительные призы от участников программы углубленного сотрудничества с СГД, на сайте необходимо зарегистрировать чек, квитанцию или билет на общую сумму не менее пяти евро. Подтверждающий платеж документ должен быть выдан за товар или услугу, которые получены от зарегистрированного в Латвии налогоплательщика.

В чековой лотерее может участвовать любой желающий без ограничений, кроме работников СГД и разработчика сайта Mobilly. В лотерее могут принимать участие и дети, но в зарегистрированных ими чеках не должно быть таких покупок, как алкогольные напитки, табачные изделия и энергетические напитки.

После регистрации чек, квитанцию или билет нужно обязательно сохранить, так как в случае выигрыша его необходимо будет предъявить в СГД лично или подать через систему электронного декларирования.

Ежемесячный призовой фонд лотереи состоит из одного денежного приза в 10 000 евро, трех денежных призов по 5000 евро и 50 денежных призов по 100 евро. Также будет проводиться годовой розыгрыш, где можно будет выиграть один денежный приз на 20 000 евро, четыре денежных приза на 10 000 евро и пять призов по 2000 евро.

Кроме того, каждый месяц можно будет принять участие в розыгрыше призов от участников программы углубленного сотрудничества. В настоящее время дополнительные призы уже предоставили 11 участников программы.

Победители лотереи будут объявлены в передаче Superbingo на телеканале TV3, а также на сайтах www.cekuloterija.lv и www.latloto.lv. Также им будут высылаться сообщения на указанный при регистрации номер мобильного телефона.

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