Вт, 2.07.2019
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Литовский защитник Алишаускас остаётся в "Динамо"

Гинтс Мейя и Нериюс Алишаускас

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Рижское "Динамо" продлило контракт с литовским защитником Нериюсом Алишаускасом.

В предыдущем сезоне Алишаускас провёл 48 матчей, в которых забросил две шайбы и сделал шесть результативных передач, заработав положительный коэффициент полезности "+1".

Всего в Континентальной Хоккейной Лиге (КХЛ) литовец сыграл в 99 матчах, забил два гола, сделал девять результативных передач и заработал негативный коэффициент полезности "-7".

До перехода в "Динамо" Алишаускас играл в Казахстане и в лиепайском "Металлурге". Следующий сезон для 28-летнего литовца станет третьим в составе рижской команды.

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