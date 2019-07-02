Литовский защитник Алишаускас остаётся в "Динамо"

В предыдущем сезоне Алишаускас провёл 48 матчей, в которых забросил две шайбы и сделал шесть результативных передач, заработав положительный коэффициент полезности "+1".

Всего в Континентальной Хоккейной Лиге (КХЛ) литовец сыграл в 99 матчах, забил два гола, сделал девять результативных передач и заработал негативный коэффициент полезности "-7".