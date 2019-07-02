Литовский защитник Алишаускас остаётся в "Динамо"

Рижское "Динамо" продлило контракт с литовским защитником Нериюсом Алишаускасом.
В предыдущем сезоне Алишаускас провёл 48 матчей, в которых забросил две шайбы и сделал шесть результативных передач, заработав положительный коэффициент полезности "+1".
Всего в Континентальной Хоккейной Лиге (КХЛ) литовец сыграл в 99 матчах, забил два гола, сделал девять результативных передач и заработал негативный коэффициент полезности "-7".
До перехода в "Динамо" Алишаускас играл в Казахстане и в лиепайском "Металлурге". Следующий сезон для 28-летнего литовца станет третьим в составе рижской команды.