В Страупском замке нашли портал возрастом восемьсот лет. Что будет с замком дальше?

27 лестниц с 294 ступенями, десять роскошных печей, фрагменты стены 13 века, и главное - восьмисотлетний готический каменный портал на стене кабинета барона - это только некоторые из открытий "Архитектонической исследовательской группы" в Страупском замке, где 50 лет находилась наркологическая больница, а сейчас здание содержит самоуправление. Права собственности еще не приведены в порядок. Планируется, что на юридических вопросах в этом году поставят точку.

Когда мы направлялись на единственные в Балтии подземные озера, наш путь лежал через Страупе - место, которое сквозь века сохранило кинематографический средневековый образ. Страупе - самый маленьких из городов Ханхас, в его центре возвышается только построенный в 13 веке Лиелстраупский замок - один из редких средневековых замков, в котором не было множества перестроек - в его образ вошли лишь архитектурные формы барокко.

Где взять полмиллиона евро?

С 13 века замок принадлежал баронам фон Розенам, которые хозяйничали здесь вплоть до 1939 года. Именно они сохранили древнюю архитектурную историю замка - в том числе и восстановили его после сожжения в 1905 году. Несмотря на то, что до 1959 года в усадебном замке находились управление станции тракторых машин и общежития трактористов, замку повезло - он не был уничтожен и переделан "соответственно нуждам советского человека". В шестидесятые годы в замке обустроилась психологическая больница, потом - Страупская наркологическая больница. После более 50 проведенных в замке лет коллектив больницы упаковал чемоданы и переселился в Стренчскую психоневрологическую больницу.

С тяжелым сердцем, так как к старым стенам, про которые говорят, что они лечат, привыкли.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Причина, по которой борьба с зеленым змием должна происходить в другом месте - нужно исследовать и реконструировать культурно-исторический памятник, плюс сделать его доступным для общественности.

Поздней осенью 2017 года, когда TVNET гостил в замке, некоторые помещения находились не в плохом, а в ужасающем состоянии. Вместо 120 пациентов осталось лишь 30 коек. Золотой век, продолжавшийся до 1988 года, закончился. Вместо лечения больница оказывала лишь услуги по детоксикации.

Несмотря на то, что право собственности еще до конца не урегулировано, содержание замка и его обслуживание доверено Паргауйскому самоуправлению.

Во дворе дома царит полная тишина, единственные замеченные "живые души" - три кота. Один гордо шествует по коридору замка и, когда он исчезает через открытое подвальное окно, становится ясно, что определенный блеск в дворце есть.

После многолетних споров о границах земли с владельцами соседних участков, делопроизводство наконец закончилось, до конца года замок планируется внести в Земельную книгу на имя Министерства здравоохранения. В ближайшие года замок снова могут передать самоуправлению, пояснила исполнительный директор самоуправления Паргауйского края Марута Друбиня.

Когда замок попадет в собственность самоуправления, вызовом станет привлечение финансирования на реконструкцию.

Друбиня говорит, что о выплатах пока говорить слишком рано, но еще несколько лет назад подсчитанная сумма достигла полумиллиона евро. В надежде на Европейский фонд развития, самоуправление настроено позитивно.

Пока в рамках возможного обеспечивается публичный доступ. Те, кто хочет попасть в замок, сначала должны связаться с самоуправлением.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Когда замок начнет говорить

Пока проходят юридические перипетии, требующие времени, в рамках проекта HANSA организация "Архитектоническая исследовательская группа" провела в замке архитектоническое художественное исследование. И открытия были - не то чтобы неожиданные, но удивительные - точно!

Организатор туризма Паргауйского края Рудите Василе рассказывает, что уже в 1992 году, когда больницей руководил Виестур Рудзитис, исследовался кабинет главврача, где когда-то находился кабинет самого барона. Перед этим ни археологические раскопки, ни исследование помещений не проводились. Василе рассказывает, что в замке нашли ниши, связанные с разными столетиями, и детали стены, сохранившиеся с 13 и 14 веков. Одним из крупнейших сюрпризов была найденный в кабинете главврача, чрезвычайно редкий остроконечный каменный портал, созданный в 13 или 14 веке.

Готический портал в средневековом замке уникален тем, что обычно такие создавали в церквях.

Она отмечает, что замок интересен именно в связи с церковью, так как некоторые помещения совмещены вместе. Именно с церковью годами велись самые злые споры, а делопроизводство по поводу территории - главным образом из-за дороги между замком и церковью.

Сейчас решено, что она принадлежит замку, а прихожане продолжают жаловаться, что не смогут попасть в церковь.

"Обслуживаемый и живой средневековый замок, а не развалины - это все-таки уникальный случай", - говорит о Лиелстраупском замке Рудите Василе. Необычную красоту и таинственность замка полюбили молодожены, так как свадебные фотосессии здесь востребованы. "Здание говорит фасадом, и его глаза - это окна. Многие заметили, что в замке очень красивые окна".

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Специалист по туризму рассказывает, что во внутренних помещениях есть около десяти печей, построенных после 1905 года - некоторые очень роскошные. Еще замок интересен извилистыми лестницами со ступенями, расположенными на разных уровнях.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

"Подсчитали, что в замке 27 лестниц с 294 ступенями. Они делают замок интересным - исследовать стоит".