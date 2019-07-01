На месте золитудской трагедии будет и жилой дом, и место памяти

Таким образом, обе стороны будут в дальнейшем отвечать только за свою часть собственности и не должны будут согласовывать планы застройки этого места.

Собственность по адресу улицы Приедайнес, 20 состоит из куска земли площадью 10 065 квадратных метров и недостроенного жилого года.

Рижскому самоуправлению будет принадлежать 5 782 квадратных метра земли и часть подземной автостоянки, а компании Prana property - 4 494 квадратных метра земли, на которых находится жилой дом, и подземная автостоянка.

После раздела имущества Рижская дума за свои деньги обеспечит снос части автостоянки, чтобы создать полноценное место памяти пострадавших в трагедии и разбить сквер.

Галерея: Место трагедии в Золитуде

По словам руководителя комитета городской собственности Олега Бурова, обе стороны долгое время пытались договориться о том, как использовать территорию обрушившегося магазина Maxima.

Prana property хотела построить жилой дом, на первых этажах которого могли бы разместиться коммерсанты, а также разбить парк и сделать место памяти жертв золитудской трагедии.

А дума хотела построить мемориал, не предполагающий места для работы коммерсантов и с минимальной жилой зоной.

Эстонские партнеры были готовы продать этот дом за 3,5 млн евро, но купить его для того, чтобы на следующий день снести, было бы растратой средств, заявил политик.

В качестве компромисса дума и Prana property пришли к соглашению, что на первых двух этажах здания не будет проводится коммерческая деятельность, и там будут размещены места для стоянки автомашин, а остальные этажи здания будут жилыми.

По словам Бурова, на этот вариант дало согласие и общество "Золитуде. 21.11".