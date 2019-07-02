Этим летом в Юрмале пройдёт теннисный фестиваль Baltic Open

Своё участие уже подтвердили такие звёзды как победительница Roland Garros-2017 и бывшая 5-я ракетка мира Алёна Остапенко, полуфиналистка US Open-2018 и первая ракетка Латвии Анастасия Севастова, восходящая звезда WTA 18-летняя победительница юниорского Уимблдона 2016 года Анастасия Потапова, а также ряд других ярких игроков WTA.

Анастасия Севастова и Алёна Остапенко ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Организаторы турнира готовят для участников и гостей интересную и насыщенную программу вне корта, чтобы все смогли насладиться как теннисными баталиями, так и непринуждённой атмосферой, напоминающей летние фестивали под открытым небом.

На территории фестиваля будут организованы специальные зоны для всех посетителей теннисного фестиваля. В программу входят спортивные игры и конкурсы с участием партнёров и мировых звёзд тенниса, пресс-конференции с теннисистками, где не только взрослые, но и дети смогут пообщаться со своими кумирами, автограф-сессии, мастер-классы и другие мероприятия.

В теннисной "сетке" на каждый вечер запланирован матч дня. На территории фестиваля вас ждут не только различные зоны отдыха, но и food market с разными концепциями. Для гостей с билетами категории VIP будет открыт специальный VIP ресторан с авторской кухней от Шефа.

В рамках фестиваля днём можно смотреть теннис и отдыхать на пуфиках под деревьями, а вечером организаторы готовят обширную развлекательную программу с вечеринками и диджеями.