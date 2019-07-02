Этим летом в Юрмале пройдёт теннисный фестиваль Baltic Open

С 22 по 28 июля 2019 года в Национальном теннисном центре Lielupe, расположенном на берегу Балтийского моря, мировые звезды тенниса будут бороться за призовой фонд 250 000 тысяч долларов и 280 рейтинговых очков. Baltic Open станет первым турниром WTA категории International, который состоится в Латвии.
Своё участие уже подтвердили такие звёзды как победительница Roland Garros-2017 и бывшая 5-я ракетка мира Алёна Остапенко, полуфиналистка US Open-2018 и первая ракетка Латвии Анастасия Севастова, восходящая звезда WTA 18-летняя победительница юниорского Уимблдона 2016 года Анастасия Потапова, а также ряд других ярких игроков WTA.
Организаторы турнира готовят для участников и гостей интересную и насыщенную программу вне корта, чтобы все смогли насладиться как теннисными баталиями, так и непринуждённой атмосферой, напоминающей летние фестивали под открытым небом.
На территории фестиваля будут организованы специальные зоны для всех посетителей теннисного фестиваля. В программу входят спортивные игры и конкурсы с участием партнёров и мировых звёзд тенниса, пресс-конференции с теннисистками, где не только взрослые, но и дети смогут пообщаться со своими кумирами, автограф-сессии, мастер-классы и другие мероприятия.
В теннисной "сетке" на каждый вечер запланирован матч дня. На территории фестиваля вас ждут не только различные зоны отдыха, но и food market с разными концепциями. Для гостей с билетами категории VIP будет открыт специальный VIP ресторан с авторской кухней от Шефа.
В рамках фестиваля днём можно смотреть теннис и отдыхать на пуфиках под деревьями, а вечером организаторы готовят обширную развлекательную программу с вечеринками и диджеями.
Упустить такое, да еще и летом - невозможно! Все подробности о программе фестиваля на: balticopentennis.com Билеты на турнир Baltic Open можно приобрести на сайте Biļešu Serviss.