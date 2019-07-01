Гулбис не смог преодолеть барьер первого раунда Уимблдона

В последнее время латвийский теннисист не радует победами на корте. Уимблдон не стал исключением и Гулбис, который занимает 92-е место в рейтинге ATP уступил Майеру (59 ATP). Счёт в личных противостояниях стал 2:1 в пользу аргентинца.

В прошлом году Гулбис смог добраться до четвёртого раунда Уимблдона и заработать 205 рейтинговых очков. На этот раз Эрнест заработал 10, поэтому его ждёт падение в мировом рейтинге.