Латвийский теннисист Эрнест Гулбис не смог преодолеть барьер первого раунда Уимблдона, уступив аргентинцу Леонардо Майеру со счётом 1:6, 6:7 (12:14), 2:6.
В последнее время латвийский теннисист не радует победами на корте. Уимблдон не стал исключением и Гулбис, который занимает 92-е место в рейтинге ATP уступил Майеру (59 ATP). Счёт в личных противостояниях стал 2:1 в пользу аргентинца.
В прошлом году Гулбис смог добраться до четвёртого раунда Уимблдона и заработать 205 рейтинговых очков. На этот раз Эрнест заработал 10, поэтому его ждёт падение в мировом рейтинге.
Для Гулбис этот сезон складывается неудачно - в 26 матчах теннисист одержал всего 6 побед. В данный момент у Эрнеста продолжается серия из шести поражений подряд. На прошлой неделе в Антальи Гулбис уступил турку Алтугу Селикбилеку, который в мировом рейтинге занимает 389-е место.