Панарин отказался от контракта с "Коламбусом" на 96 миллионов долларов

По информации журналиста Аарона Портцлайна, "Коламбус" предложил 27-летнему хоккеисту восьмилетний контракт на сумму около 96 миллионов долларов (12 миллионов за сезон), но спортсмен отказался.

Услугами форварда также заинтересованы "Флорида", "Нью-Йорк Айлендерс", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Колорадо" и "Чикаго". Как сообщает Sportsnet, российский хоккеист может перебраться в Нью-Йорк, где ему предложили похожую зарплату.

Ранее сообщалось о том, что Панарин может продолжить карьеру во Флориде, которая предложила похожие условия, в штате Флорида гораздо меньше нужно платить налогов.