Панарин отказался от контракта с "Коламбусом" на 96 миллионов долларов

Российский хоккеист Артемий Панарин отказался заключать новый контракт с "Коламбусом", который предлагал нападающему 96 миллионов долларов. В услугах Панарина заинтересованы ещё как минимум пять клубов Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ).
По информации журналиста Аарона Портцлайна, "Коламбус" предложил 27-летнему хоккеисту восьмилетний контракт на сумму около 96 миллионов долларов (12 миллионов за сезон), но спортсмен отказался.
Услугами форварда также заинтересованы "Флорида", "Нью-Йорк Айлендерс", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Колорадо" и "Чикаго". Как сообщает Sportsnet, российский хоккеист может перебраться в Нью-Йорк, где ему предложили похожую зарплату.
Ранее сообщалось о том, что Панарин может продолжить карьеру во Флориде, которая предложила похожие условия, в штате Флорида гораздо меньше нужно платить налогов.
В прошлом сезоне россиянин провёл 79 матчей в регулярном чемпионате и набрал 87 (28+59) очков, в плей-офф на его счету 11 (5+6) очков в 10 встречах.