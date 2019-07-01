Уимблдон: Анастасия Севастова пробилась во второй раунд

Первая ракетка Латвии Анастасия Севастова вышла во второй раунд Уимблдона, обыграв американку Кристи Ан - 6:3, 6:4.
Матч между теннисистками продолжался 1 час 19 минут. За это время Анастасия сделала семь эйсов, четыре брейка и один раз ошиблась при подаче. Кристи Ан, которая занимает 190-е место в мировом рейтинге, реализовала два брейк-пойнта и допустила две двойные ошибки. Ранее теннисистки не играли между собой.
За выход в следующий раунд Севастова заработала 70 рейтинговых очков WTA. Следующей соперницей латвийской теннисистки станет победительница пары Зарина Дияс (Казахстан) - Даниэль Коллинз (США).
Для Севастовой Уимблдонский турнир не входит в число удачных. Анастасии ни разу не удавалось пройти дальше второго раунда соревнований. Будем надеяться, что в этом году "традиция" будет нарушена.
Сегодня вечером на корт выйдет и Алёна Остапенко, которой предстоит встреча с Се Шувэй из Тайваня.
Напомним, что ранее Эрнест Гулбис не смог преодолеть барьер первого раунда Уимблдона, уступив аргентинцу Леонардо Майеру.