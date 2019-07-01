Уимблдон: Анастасия Севастова пробилась во второй раунд

Матч между теннисистками продолжался 1 час 19 минут. За это время Анастасия сделала семь эйсов, четыре брейка и один раз ошиблась при подаче. Кристи Ан, которая занимает 190-е место в мировом рейтинге, реализовала два брейк-пойнта и допустила две двойные ошибки. Ранее теннисистки не играли между собой.