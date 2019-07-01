На легендарном Гластонбери в этот раз веселились голышом

С 26 по 30 июня тысячи любителей современной музыки и непринуждённой атмосферы собрались на юго-западе Англии на знаменитом фестивале Гластонбери под открытым небом.
В этом году меломанов порадовали группы The Cure и The Killers, британский грайм-исполнитель Stormzy, австралийская певица Кайли Миног, а также бывший солист группы "Оазис" Лиам Галлахер.
Галерея: Отгремел фестиваль Гластонбери
Отметим, что в этом году вместо привычного для англичан дождя посетителей накрыла волна жары, в результате чего тысячи людей фестиваля разделись догола и обливались водой, чтобы хоть как-то пережить зной. Смотрите сами, как это было!
Галерея: Жара заставила посетителей Гластонбери раздеться
А после фестиваля по традиции остались тонны мусора. Вот, как это выглядит!
Галерея: Тонны мусора после фестиваля