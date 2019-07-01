Пн, 1.07.2019
Собрание было очень эмоциональным, и все члены общества "Золитуде. 21.11", за исключением одного, проголосовали за то, что жилой дом нужно снести, а на месте трагедии сделать мемориал. Регина Лочмеле-Лунева, руководитель объединения "Золитуде. 21.11"

На легендарном Гластонбери в этот раз веселились голышом

​С 26 по 30 июня тысячи любителей современной музыки и непринуждённой атмосферы собрались на юго-западе Англии на знаменитом фестивале Гластонбери под открытым небом.

В этом году меломанов порадовали группы The Cure и The Killers, британский грайм-исполнитель Stormzy, австралийская певица Кайли Миног, а также бывший солист группы "Оазис" Лиам Галлахер.

Галерея: Отгремел фестиваль Гластонбери 

Отметим, что в этом году вместо привычного для англичан дождя посетителей накрыла волна жары, в результате чего тысячи людей фестиваля разделись догола и обливались водой, чтобы хоть как-то пережить зной. Смотрите сами, как это было!

Галерея: Жара заставила посетителей Гластонбери раздеться 

А после фестиваля по традиции остались тонны мусора. Вот, как это выглядит!

Галерея: Тонны мусора после фестиваля  

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