На легендарном Гластонбери в этот раз веселились голышом

В этом году меломанов порадовали группы The Cure и The Killers, британский грайм-исполнитель Stormzy, австралийская певица Кайли Миног, а также бывший солист группы "Оазис" Лиам Галлахер.

Отметим, что в этом году вместо привычного для англичан дождя посетителей накрыла волна жары, в результате чего тысячи людей фестиваля разделись догола и обливались водой, чтобы хоть как-то пережить зной. Смотрите сами, как это было!