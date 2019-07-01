Объединение "Золитуде. 21.11" возмущено решением сохранить на месте трагедии жилой дом

В разговоре с агентством LETA она заявила, что общество "Золитуде. 21.11" не выражало согласия на такое решение, и она удивлена заявлением руководителя комитета городской собственности Олега Бурова о том, что общество согласилось на такой вариант.

По словам Лочмеле-Луневой, 17 мая прошло собрание общества, на которое был приглашен представитель эстонской компании ООО "Prana property" и Олег Буров, который не смог присутствовать на собрании.

Собрание было очень эмоциональным и все члены общества "Золитуде. 21.11", за исключением одного, проголосовали за то, что жилой дом нужно снести, а на месте трагедии сделать мемориал.

Только в случае отсутствия у самоуправления возможности компенсировать компании "Prana property" стоимость дома или поменять его на другую собственность была допущена мысль о сохранении жилого дома, но не было сказано ни слова о поддержке такого решения, подчеркнула она.

По словам Лочмеле-Луневой, руководство объединения "Золитуде. 21.11" должно было встретиться с Буровым для обсуждения возможных вариантов решения проблемы, однако, вместо встречи с представителями объединения, он заявил о решении вопроса, добавив, что объединение с ним согласно.

Как сообщалось ранее, в понедельник комитет городской собственности Рижской думы принял решение о том, что Рижская дума и эстонская компания ООО "Prana property" перестанут быть совладельцами собственности по адресу ул. Приедайнес, 20, где в ноябре 2013 года рухнул магазин Maxima.

Таким образом, обе стороны будут в дальнейшем отвечать только за свою часть собственности и не должны будут согласовывать планы застройки этого места. Собственность по адресу улицы Приедайнес, 20 состоит из участка земли площадью 10 065 квадратных метров и недостроенного жилого дома.

Рижскому самоуправлению будет принадлежать 5 782 квадратных метра земли и часть подземной автостоянки, а компании "Prana property" - 4 494 квадратных метра земли, на которых находится жилой дом, и подземная автостоянка.

После раздела имущества Рижская дума за свои деньги обеспечит снос части автостоянки, чтобы создать полноценное место памяти пострадавших в трагедии и разбить сквер.

По словам руководителя комитета городской собственности Олега Бурова, обе стороны долгое время пытались договориться о том, как использовать территорию обрушившегося магазина Maxima.

Галерея: Территория обрушившегося магазина Maxima

"Prana property" хотела построить жилой дом, на первых этажах которого могли бы разместиться коммерсанты, а также разбить парк и создать место памяти жертв золитудской трагедии. А дума хотела построить мемориал, не предполагающий места для работы коммерсантов, с минимальной жилой зоной.

Эстонские партнеры были готовы продать этот дом за 3,5 млн евро, но купить его для того, чтобы на следующий день снести, было бы растратой средств, заявил политик.

В качестве компромисса дума и "Prana property" пришли к соглашению, что на первых двух этажах здания не будет проводиться коммерческая деятельность, и там будут размещены места для стоянки автомашин, а остальные этажи здания будут жилыми.

По словам Бурова, на этот вариант дало согласие и общество "Золитуде. 21.11".