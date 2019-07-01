Латвийские баскетболистки проиграли Швеции в 1/8 финала чемпионата Европы

Начало матча осталось за шведками, но нашим баскетболисткам довольно быстро удалось сравнять счёт. Затем скандинавские баскетболистки вновь ушли в отрыв и победили в первой четверти со счётом 14:32.

Во втором игровом отрезке сборной Латвии также не удалось справиться с натиском соперниц, которые в какой-то момент оторвались аж на 23 очка. В результате на перырыв команды отправились при счёте 23:45.

Третья четверть не отличалась от первых двух и прошла под давлением шведской сборной. Перед заключительным игровым отрезком счёт был 40:59 не в нашу пользу.

В конце встречи латвийским баскетболисткам не удалось изменить ход игры, несмотря на несколько точных штрафных бросков. Поражение - 62:77.

Таким образом, латвийские баскетболистки завершили борьбу за выход в квалификационный турнир Олимпийских игр 2020 года. Сборная Швеции в четвертьфинале сыграет с Сербией.

Лучше в составе нашей сборной стала Элина Дикеулака (14 очков). Ещё 13 очков принесла Айя Брумермане, 8 очков на счету Паулы Страутмане и 7 в копилку нашей команды принесла Илзе Якобсоне.