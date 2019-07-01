Остапенко проиграла на старте Уимблдона. Её ожидает серьёзное падение в рейтинге

Алёна Остапенко потерпела поражение в матче против Се Шувэй из Тайваня и завершила выступления на Уимблдоне уже в первом раунде.
Матч между теннисистками продолжался 1 час 7 минут и завершился со счётом 2:6, 2:6. За это время Остапенко сделала два брейка и допустила девять двойных ошибок. Её соперница один раз подала навылет, реализовала пять брейк-пойнтов и не допустила ни одной двойной ошибки. Счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу Се Шувэй.
За участие в первом раунде Уимблдона Остапенко получит 10 рейтинговых очков. В прошлом году Алёна дошла до полуфинала, поэтому ей нужно было защитить 780 очков.
Ожидается, что Остапенко опустится в мировом рейтинг с 37-го на 77-е место.
Во втором раунде Уимблдона Се Шувэй сыграет с Кирстен Флипкенс из Бельгии, которая взяла верх над Далилой Якупович из Словении - 6:1, 6:3.
Напомним, что ранее Эрнест Гулбис не смог преодолеть барьер первого раунда Уимблдона, уступив аргентинцу Леонардо Майеру, а первая ракетка Латвии Анастасия Севастова обыграла американку Кристи Ан и вышла во второй круг.