Остапенко проиграла на старте Уимблдона. Её ожидает серьёзное падение в рейтинге

Матч между теннисистками продолжался 1 час 7 минут и завершился со счётом 2:6, 2:6. За это время Остапенко сделала два брейка и допустила девять двойных ошибок. Её соперница один раз подала навылет, реализовала пять брейк-пойнтов и не допустила ни одной двойной ошибки. Счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу Се Шувэй.