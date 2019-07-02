Вт, 2.07.2019
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Панарин перебрался в Нью-Йорк и стал самым высокооплачиваемым россиянином в истории НХЛ

Артемий Панарин (слева)

ФОТО: AFP/SCANPIX

Российский хоккеист Артемий Панарин стал игроком клуба Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс".

Нападающий подписал контракт сроком на семь лет, а общая сумма контракта составит 81,5 миллиона долларов. Зарплата Панарина за сезон составит 11,6 миллиона долларов, что делает российского форварда самым высокооплачиваемым россиянином в истории НХЛ.

Вторым самым высокооплачиваемым россиянином в НХЛ станет Сергей Бобровский, который вчера стал игроком "Флориды" (10 млн в год), на третьей строчке Александр Овечкин, Евгений Малкин и Никита Кучеров (по 9,5 млн за сезон).

Кроме того, Панарин стал вторым игроком в НХЛ по уровню годовой зарплаты. На первом месте форвард "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид (12,5 млн долларов в год).

Напомним, что услугами нападающего также интересовались "Флорида", "Нью-Йорк Айлендерс", "Колорадо" и "Чикаго". Как сообщает журналист Давид Паньотта, "Нью-Йорк Айлендерс" предлагал Панарину контракт с годовой зарплатой в 12,5 миллионов, но подписав контракт с "Рейнджерс" россиянин лишился почти 7 миллионов.

В прошлом сезоне Панарин провёл за "Коламбус" 79 матчей в регулярном чемпионате и набрал 87 (28+59) очков, в плей-офф на его счету 11 (5+6) очков в 10 встречах.

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