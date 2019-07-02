Как солнечное затмение 2 июля повлияет на представителей разных знаков Зодиака

Это позволит избежать промахов и заминок. Кроме того, под влиянием солнечного затмения представителям этого знака важно отказаться от предрассудков и стереотипов. Они лишь помешают как в деловой среде, так и в личной жизни.

Весы

Весам затмение высветит проблемы, касающиеся деловой сферы жизни.

В этот период будет проще понять причины, по которым дела не выполняются вовремя, и устранить их. Также в это затмение Весам будет важен отдых, который станет избавлением от накопившейся усталости и стресса. Представителям этого знака не стоит забывать о том, что отказ от части дел не станет крахом всех надежд, но поможет сохранить бодрость и позитивный настрой.

Скорпион

Во время июльского затмения Скорпионам важно сохранять спокойствие и невозмутимость.

В это время могут происходить стычки в деловой среде из-за разных взглядов на жизнь в целом и на обязанности в частности.

В спорных ситуациях непредвзятое отношение и отказ от повышенного тона спасут от громких скандалов. Во время затмения Скорпионы смогут определить, кто из окружения пытается ими манипулировать, чтобы разорвать токсичные связи.

Галерея: Солнечное затмение в Латвии

Стрелец

Для Стрельцов солнечное затмение может обернуться небывалым успехом. Астрологи рекомендуют не отказываться от заманчивых предложений в деловой среде, которые позволят показать себя в выгодном свете. Затмение затронет и сферу личной жизни.

Стрельцам важно набраться терпения и не торопить события. Ближайшее окружение само проявит себя, и станет понятно, с кем Стрельцам больше не по пути.

Козерог

Затмение для Козерогов - прекрасный шанс что-то поменять жизни. Тем, кого не устраивает уровень доходов, астрологи рекомендуют задуматься о смене работы. Решительных мер не потребуется, однако Козероги могут рассмотреть вакансии, чтобы понять, в каком направлении следует двигаться.

Во время этого затмения желанию перемен не стоит сопротивляться, ведь даже небольшие шаги к новой жизни станут первой ступенью на лестнице, ведущей к благополучию.

Водолей

Затмение затронет сферу личной жизни Водолеев. В этот период появится возможность разрешить спорные моменты с партнерами, а также принять волевые решения относительно будущего. Не исключены разрывы отношений, изживших себя, новые встречи и знакомства. Водолеи, планирующие совместное будущее со своими избранником и избранницей, во время затмения смогут обсудить насущные вопросы, запланировать свадебное торжество или поднять вопрос о совместном проживании.

Рыбы

Во время затмения у Рыб появится возможность изменить жизнь. Астрологи рекомендуют прислушаться к себе, чтобы понять, в каком направлении стоит двигаться. Желание чему-то научиться не стоит оставлять без внимания. Благодаря поддержке звезд и планет есть шанс быстро освоить новые знания.

Рыбам не стоит ждать особого знака для того, чтобы начать действовать. Именно затмение станет тем самым импульсом, указывающим вектор движения.