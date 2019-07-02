В Огре товарняк сбил пешехода, пересекавшего рельсы в предусмотренном для этого месте

В понедельник, 1 июля, грузовой поезд, ехавший из Риги в сторону Лиелварде, в Огре сбил пешехода, который пересекал рельсы в предусмотренном для этого месте, сообщает передача Degpunktā.
Несколько бригад полицейских и медиков у рельсов были замечены в 9 часов утра. Инцидент произошел в месте, специально предусмотренном для пересечения рельсов.
Как рассказывают местные жители, типичный для железной дороги шум всегда можно хорошо услышать, даже с большого расстояния. Почему человек попал под тяжелый грузовой поезд, на данный момент неизвестно.
На месте событий медики боролись за его жизнь, однако спасти ее не удалось. Человек от полученных травм умер.
Как свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении передачи, сбитый пешеход - мужчина.
Стражи порядка в рамках начатого уголовного процесса рассматривают несколько версий происшедшего.