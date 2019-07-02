В Огре товарняк сбил пешехода, пересекавшего рельсы в предусмотренном для этого месте

Несколько бригад полицейских и медиков у рельсов были замечены в 9 часов утра. Инцидент произошел в месте, специально предусмотренном для пересечения рельсов.

Как рассказывают местные жители, типичный для железной дороги шум всегда можно хорошо услышать, даже с большого расстояния. Почему человек попал под тяжелый грузовой поезд, на данный момент неизвестно.