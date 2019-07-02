В Гулбенском крае четыре часа тушили пожар на производстве

В волости Лизума Гулбенского края вчера был потушен пожар на производстве, сообщает агентство LETA.
Так, в понедельник в 14 часов был получен вызов в волость Лизума, где начался пожар в одноэтажном здании. Прибывшие на место происшествия пожарные констатировали, что пожар произошел в одноэтажном производственном здании и образовалось сильное задымление.
В пожаре площадью 315 квадратных метров горели три вентилятора, печь, транспортировочная лента элеватора и щепа на ней. В течении четырех часов пожар повышенной опасности был ликвидирован.
За прошедшие сутки пожарные также получили вызовы, связанные с горением мусора, электрического предохранителя, сухой травы, сена, дверного звонка, забора, пластмассовых гранул, деревянной конструкции детской площадки, торфа, лесного покрова, еды, шины грузовика, гаража, садового дома, бани, хозяйственной постройки и дров, жилых домов.
Всего в понедельник VUGD получила 67 вызовов: 34 - на тушение пожаров, 24 - на спасательные работы, а семь вызовов оказались ложными.