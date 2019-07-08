"Я незрячий массажист". Эти слова собрали 19 тысяч репостов, но дали ли работу?

Итак, 1 июля, Владислав Иванов написал:‎

"Добрый день, я незрячий массажист. Месяц назад закончил учебу по данной профессии, получил Высшее образование первой степени по данному направлению. Умею делать классический массаж и лимфодренаж. Вышлю CV. Жду ваших рабочих предложений.

И отдельное большое спасибо тем, кто поделится этой записью. Это могло бы мне помочь быстрее найти работу".

Спустя пару дней после этого поста, мы и поговорили с его героем.

По признанию Владислава, он не ожидал, что его обращение вызовет такой отклик в социальных сетях.

Однако, как он признался, к сожалению, пока это выражается только в стихийных лайках и шерах, пишут "простые люди", которые приглашают его сделать массаж.

Люди интересуются, принимает ли Владислав у себя дома, готовы прибегнуть к его услугам. Однако, это сейчас не подходит молодому человеку.

Как пояснил молодой специалист, для него главная задача сейчас - именно найти работодателя:

"На мой взгляд, изначально мне необходимо найти место работы для того, чтобы пройти сертификацию.

На данный момент, после окончания учебы, ты получаешь диплом, то есть - я есть в медицинском риестре, но у меня не получен сертификат, а на сертификацию я могу подать документы только после того, как мой работодатель даст обо мне отзыв".

По словам Владислава, для сертификации необходимо 150 пунктов в течение последних 5 лет. Так как он только что закончил учиться, у него эти пункты набраны. В его случае самое главное найти работодателя, который даст отзыв о работе. Поэтому именно это сейчас так критически важно.

На вопрос, нельзя ли стать самому себе работодателем, Владислав признал, что так это не работает, отзыв необходим от юридического лица.

В беседе прозвучали и пожелания, куда бы хотел устроиться молодой специалист:

"Меня очень привлекло предложение о работе на круизном лайнере, и есть вакансии в некоторых поликлиниках, но опять же - все сразу требуют сертификат, что тут же является препятствием", - о замкнутом круге рассказал Владислав.

Он уже отправил свое резюме на открытую вакансию на круизном лайнере. На момент интервью Владислав был одушевлен таким предложением и собирался на рабочее собеседование. Как оказалось позднее, там сказали, что для того, чтобы хотя бы попробовать туда устроиться, необходимо пройти медкомиссию, которая включает в себя и глазного врача.

"Если подытожить, то туда мне не светит", - поделился Владислав уже после интервью.

Мы еще раз вернулись и к отзывчивости населения Латвии, готового помочь просто тем, что записаться на визит к слепому массажисту. На их письма Владислав отвечает, никому не отказывает, но оставляет для себя вариант того, что к этому он вернется в будущем: