"Я незрячий массажист". Эти слова собрали 19 тысяч репостов, но дали ли работу?

Его пост в социальной сети Facebook менее чем за сутки собрал 13 тысяч репостов, на момент написания статьи их число достигло 19 тысяч. Мы решили поговорить с незрячим парнем по имени Владислав, который отчаянно ищет в Латвии работу по своей профессии.
Итак, 1 июля, Владислав Иванов написал:
"Добрый день, я незрячий массажист. Месяц назад закончил учебу по данной профессии, получил Высшее образование первой степени по данному направлению. Умею делать классический массаж и лимфодренаж. Вышлю CV. Жду ваших рабочих предложений.
И отдельное большое спасибо тем, кто поделится этой записью. Это могло бы мне помочь быстрее найти работу".
Спустя пару дней после этого поста, мы и поговорили с его героем.
По признанию Владислава, он не ожидал, что его обращение вызовет такой отклик в социальных сетях.
Однако, как он признался, к сожалению, пока это выражается только в стихийных лайках и шерах, пишут "простые люди", которые приглашают его сделать массаж.
Люди интересуются, принимает ли Владислав у себя дома, готовы прибегнуть к его услугам. Однако, это сейчас не подходит молодому человеку.
Как пояснил молодой специалист, для него главная задача сейчас - именно найти работодателя:
"На мой взгляд, изначально мне необходимо найти место работы для того, чтобы пройти сертификацию.
На данный момент, после окончания учебы, ты получаешь диплом, то есть - я есть в медицинском риестре, но у меня не получен сертификат, а на сертификацию я могу подать документы только после того, как мой работодатель даст обо мне отзыв".
По словам Владислава, для сертификации необходимо 150 пунктов в течение последних 5 лет. Так как он только что закончил учиться, у него эти пункты набраны. В его случае самое главное найти работодателя, который даст отзыв о работе. Поэтому именно это сейчас так критически важно.
На вопрос, нельзя ли стать самому себе работодателем, Владислав признал, что так это не работает, отзыв необходим от юридического лица.
В беседе прозвучали и пожелания, куда бы хотел устроиться молодой специалист:
"Меня очень привлекло предложение о работе на круизном лайнере, и есть вакансии в некоторых поликлиниках, но опять же - все сразу требуют сертификат, что тут же является препятствием", - о замкнутом круге рассказал Владислав.
Он уже отправил свое резюме на открытую вакансию на круизном лайнере. На момент интервью Владислав был одушевлен таким предложением и собирался на рабочее собеседование. Как оказалось позднее, там сказали, что для того, чтобы хотя бы попробовать туда устроиться, необходимо пройти медкомиссию, которая включает в себя и глазного врача.
"Если подытожить, то туда мне не светит", - поделился Владислав уже после интервью.
Мы еще раз вернулись и к отзывчивости населения Латвии, готового помочь просто тем, что записаться на визит к слепому массажисту. На их письма Владислав отвечает, никому не отказывает, но оставляет для себя вариант того, что к этому он вернется в будущем:
"Своя практика и свои клиенты - это всегда хорошо, но самое главное на данный момент - найти юридическое лицо, которое возьмет на работу".
На уточняющий вопрос, в чем же дело, почему Владислав не хочет свою практику уже сейчас, что его удерживает от этого шага, он пояснил:
"Меня удерживает то, что нет сертификата. Я понимаю, что официально я не имею права этим заниматься, пока я его не получил. Других отталкивающих факторов нет".
В перспективе он, скорее всего, будет параллельно принимать своих клиентов, просто для начала хотелось бы в идеале получить работу в компании.
Предыдущий опыт?
Отметим, что Владиславу 22 года, его опыт - это главным образом практики по ходу обучения:
"В течение первого года у нас была практика - первая неделя была в MFD Veselības centrs, и потом в конце первого учебного года три недели я проходил практику в поликлинике Juglas.
Сейчас я очень благодарен тем людям, у которых я проходил практику во втором учебном году - это был санаторий "Вайвари" - 3 месяца. Я скажу что, Наталья и ее коллега Виктория - очень большой вклад внесли в то, чтобы развить мои навыки как массажиста".
Немножко предыстории - как учился незрячий парень?
Владислав рассказал, что пошел учиться по факту с простой группой людей:
"Учился по простой программе. Конечно, преподавателям большое спасибо за то, что очень старались больше мне уделять внимание, например, практическую часть каждый преподаватель показывал на мне, чтобы было понятно.
Также и визуальные материалы очень детально комментировали, и во время лекций каждая картинка с презентации была очень детально объяснена.
Я слушал лекции, параллельно записывал в компьютер, а потом все лекции были доступны - можно было взять презентацию и почитать".
Вы спросите, как почитать? Дело в том, что во всех компьютерах есть говорящие программы, которые озвучивают написанное, и Владислав воспринимал лекции на слух.
Что мешает и помогает незрячему массажисту?
По мнению Владислава, главная сложность для работодателя в том, что изначально сложно осознать, что будет работать незрячий человек - возникает вопрос, насколько он справится со своими обязанностями, сможет ли положить человека на стол, правильно позиционировать, записать потом всю документацию.
Что на это отвечает Владислав?
"Я очень жду того момента, когда всю документацию можно будет заполнять в электронном виде. Тогда никаких проблем не было бы совсем.
Да и сейчас, я считаю, что в любом месте можно заполнить документы, единственное, что это должен делать зрячий человек. Я могу надиктовать, а кто-то должен записать", - комментирует он.
Других препятствий он не видит. В то же время есть очевидные плюсы незрячего массажиста. Говорят же, если одно из пяти органов чувств (зрение, слух, осязание, обоняние, вкус) теряет свою способность, другое усиливается.
Владислав согласен, что при отсутствии зрения, у человека появляются способности - у него это проявляется в осязании.
"Ты гораздо быстрее можешь прочувствовать, где у человека болевая точка. Гораздо быстрее можно почувствовать, где у человека триггер-пункты, которые достаточно тяжело найти.
Начинающим тяжело, конечно, опытному массажисту это не составляет труда", - добавляет Владислав.
Касательно того, что перед незрячим массажистом клиенты могут меньше стесняться раздеваться, Владислав посмеялся и ответил, что это глупости:
"Когда я проходил практику в "Вайвари", там были люди различного возраста, и не у кого проблем не возникало".
Как реагировали люди на незрячего массажиста?
Как поделился Владислав, реакции были разные, но обусловлены они были знаниями и опытом людей, но в целом они были такие же, как если бы пациенты пришли к зрячему массажисту.
"В "Вайвари" я получал обычно положительный фидбек - люди были довольны. Я не заметил кого-то особенного отношения", - признался он.
Потеря зрения - что случилось?
"Когда я родился, мне сразу ставили диагноз, что я ослепну. С глазами было много диагнозов - всех не перечислить, но факт в том, что мне надели очки с очень большой диоптрией, поэтому мое зрение ухудшалось постоянно.
В школе я читал только с очками, потом с лупой, а потом был такой читающий аппарат, но зрение постоянно ухудшалось, пока не ухудшилось совсем", - рассказал Владислав.
По его словам, обычно у незрячих очень развит слух. К сожалению, это не про него.
"Я не родился слепым, сначала до 10 лет я видел, поэтому у меня осталось много навыков зрячего", - признается он.
Однако, по нынешним прогнозам, слепота - это уже навсегда:
"Надежда есть, что может медицина разовьется до того уровня, когда это будет возможно вылечить, но я лично думаю, что так оно уже и останется", - подытожил Владислав.
Вместо эпилога хотим привести слова благодарности Владислава:
"Я признателен всем преподавателям LURMK за приобретенные знания, особенно Сандре Сеймане (Sandra Seimane) и Эвии Левенштейне (Evija Levenšteina) за помощь и поддержку. Огромная благодарность за внимательность, отзывчивость и доброту Инге Гаруте (Inga Garuta), Наталии Крауе (Natālija Krauja), Виктории Мишченковой (Viktorija Miščenkova). Спасибо всем за преподнесенную науку и безграничное терпение".
TVNET со своей стороны желает работодателю и Владиславу встретиться! Добавим, что парень из Риги, и работу ищет в столице.