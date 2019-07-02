В понедельник в ДТП погибли два человека, еще 16 пострадали

Так, в понедельник в 15 часов в Риге на проспекте Виестура мужчина на автомобиле Toyota Land Cruiser сбил женщину-пешехода, пересекавшую улицу в непредусмотренном месте. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.

По поводу второй аварии с трагическими последствиями сейчас известно только то, что она произошла в Курземе.

В понедельник десять человек пострадали в Риге и ее окрестностях, три - в Курземе, по одному - в Видземе, Земгале и Латгале. Четверо пострадавших пешеходы, двое - велосипедисты.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция задержала семь водитель: пять в Риге и двух в Латгале. В Риге также задержан водитель, находившийся под влиянием наркотиков.

За превышение скорости было оформлено 158 протоколов. В округе Риги за нарушение скоростного режима были наказаны 36 автоводителей, в Латгале - 40, в Земгале - 37, в Видземе 0 25, а в Курземе - 20 водителей. В Риге один водитель был наказан за агрессивную езду.