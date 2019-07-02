Почему растения в Чернобыле не пострадали от радиации?

Если люди или животные получили бы то количество радиации, которое получили растения на самых критических территориях, у них не было бы никаких шансов выжить. Поэтому появляется вопрос - почему растения так устойчивы к радиации? Ответ изданию The Conversation дал биолог Стюарт Томсон.

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, сначала нужно понять, как радиация из ядерного реактора влияет на живые клетки.

Радиоактивный материал Чернобыля не стабилен, так как постоянно выделяет частицы и волны, которые разрушают структуру клеток или создают реактивные химикалии, нападающие на клетки.

Большая часть клеток в результате повреждения способна восстановиться, однако клетки ДНК - исключение. В случае сильно облучения ДНК повреждается и клетка умирает. Меньший уровень радиации может вызвать меньшие повреждения в форме мутации, что повлияет на функциональность клетки, к примеру, она может стать раковой клеткой, которая бесконтрольно делится и распространяется по всему телу.

Галерея: Животные, обитающие в Чернобыле

Для животных это обычно означает смерть, так как их клетки и системы очень специализированные и неэластичные. Биология животных - как сложная машина, в которой у каждой клетки и органа есть свое место и функция, кроме того, все части машины должны действовать сообща, чтобы индивид мог выжить. Человек, к примеру, не может жить без мозга, легких или сердца.

В свою очередь растения, по сравнению с нами, развивались куда эластичнее и органичнее. Принимая во внимание, что у растений недвижимый образ жизни, им не остается ничего другого, кроме как приспособиться к окружающей среде.

У растений нет конкретной структуры как у животных. Растения создают эту структуру в зависимости от обстоятельств. Они или отращивают более длинные корни, или более длинный стебель, более широкие листья и так далее.

В отличие от клеток животных почти все клетки растений могут делиться, создавая новые клетки вне зависимости от того, какие нужны растению. Именно поэтому садоводы могут из мелкой части растения вырастить совершенно новое.

Это означает, что растения успевают сменить умершие клетки или ткани на новые гораздо эффективнее и легче чем животные. И в этом случае не важно, кто нанес растению повреждения - животное или радиация.

Интересно, что под влиянием постоянной радиации некоторые чернобыльские растения, похоже, начали использовать особый механизм, чтобы защитить свою ДНК. Этот механизм у растений вырабатывается в течение года.

Сейчас жизнь дикой природы в Чернобыле бурлит и множится.