Уильямс довела 15-летнюю теннисистку до слёз. Уимблдон лишился пятикратной чемпионки

15-летняя американская теннисистка Кори Гауфф обыграла 39-летнюю Винус Уильямс в первом круге Уимблдона - 6:4, 6:4.
Гауфф является самой молодой участницей текущего турнира и самой молодой участницей с 1991 года, выигравшей матч первого круга.
После победы над легендарной теннисисткой Гауфф не сдержала эмоций и разрыдалась прямо на корте. Девушку можно понять, ведь для Уильямс любой сезон может стать последним, поэтому, возможно, это был единственный шанс Гауфф сыграть с живой легендой американского тенниса на её самом успешном турнире в карьере.
Made for the big stage ✨@CocoGauff becomes the youngest player since 1991 to win in the first round of the ladies' singles, beating Venus Williams 6-4, 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/hfgcQGdZtq— Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2019
Напомним, что Винус Уильямс является пятикратной чемпионкой Уимблдона (2000, 2002, 2008-09, 2012, 2016).
Во втором круге Гауфф, которая занимает 313-е место в мировом рейтинге, сыграет с представительницей Словакии Магдаленой Рыбариковой.
Уимблдонский турнир завершится 14 июля. Призовой фонд турнира составляет 49,43 миллиона долларов. Действующей победительницей Уимблдона является немка Ангелик Кербер.