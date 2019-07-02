Уильямс довела 15-летнюю теннисистку до слёз. Уимблдон лишился пятикратной чемпионки

Гауфф является самой молодой участницей текущего турнира и самой молодой участницей с 1991 года, выигравшей матч первого круга.

После победы над легендарной теннисисткой Гауфф не сдержала эмоций и разрыдалась прямо на корте. Девушку можно понять, ведь для Уильямс любой сезон может стать последним, поэтому, возможно, это был единственный шанс Гауфф сыграть с живой легендой американского тенниса на её самом успешном турнире в карьере.