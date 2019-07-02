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Уильямс довела 15-летнюю теннисистку до слёз. Уимблдон лишился пятикратной чемпионки

Кори Гауфф

ФОТО: Tim Ireland/AP/Scanpix

15-летняя американская теннисистка Кори Гауфф обыграла 39-летнюю Винус Уильямс в первом круге Уимблдона - 6:4, 6:4.

Гауфф является самой молодой участницей текущего турнира и самой молодой участницей с 1991 года, выигравшей матч первого круга.

После победы над легендарной теннисисткой Гауфф не сдержала эмоций и разрыдалась прямо на корте. Девушку можно понять, ведь для Уильямс любой сезон может стать последним, поэтому, возможно, это был единственный шанс Гауфф сыграть с живой легендой американского тенниса на её самом успешном турнире в карьере.

Напомним, что Винус Уильямс является пятикратной чемпионкой Уимблдона (2000, 2002, 2008-09, 2012, 2016).

Во втором круге Гауфф, которая занимает 313-е место в мировом рейтинге, сыграет с представительницей Словакии Магдаленой Рыбариковой.

Уимблдонский турнир завершится 14 июля. Призовой фонд турнира составляет 49,43 миллиона долларов. Действующей победительницей Уимблдона является немка Ангелик Кербер.

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