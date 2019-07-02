Будущее собственности на месте золитудской трагедии определят после одобрения общества пострадавших

Вопрос о том, перестанут ли Рижская дума и эстонская компания ООО "Prana property" быть совладельцами собственности по адресу ул. Приедайнес, 20, где в ноябре 2013 года обрушился магазин "Maxima", будет рассмотрен на заседании Рижской думы только после получения одобрения со стороны общества "Золитуде. 21.11", заявил агентству LETA руководитель комитета городской собственности Олег Буров.
Буров принес свои извинения обществу "Золитуде. 21.11" за недоразумение и указал на то, что этот вопрос будет включен в повестку дня только после получения согласия со стороны общества пострадавших.
Как сообщалось ранее, в понедельник комитет городской собственности Рижской думы договорился о том, что Рижская дума и эстонская компания ООО "Prana property" перестанут быть совладельцами собственности по адресу ул. Приедайнес, 20, где в ноябре 2013 года рухнул магазин "Maxima".
Таким образом, обе стороны будут в дальнейшем отвечать только за свою часть собственности и не должны будут согласовывать планы застройки этого места. Собственность по адресу ул. Приедайнес, 20 состоит из участка земли площадью 10 065 квадратных метров и недостроенного жилого дома. Рижскому самоуправлению будет принадлежать 5 782 квадратных метра земли и часть подземной автостоянки, а компании "Prana property" - 4 494 квадратных метра земли, на которых находится жилой дом, и подземная автостоянка.
После раздела имущества Рижская дума за свои деньги обеспечит снос части автостоянки, чтобы создать полноценное место памяти пострадавших в трагедии и разбить сквер.
По словам руководителя комитета городской собственности Олега Бурова, обе стороны долгое время пытались договориться о том, как использовать территорию обрушившегося магазина "Maxima".
"Prana property" хотела построить жилой дом, на первых этажах которого могли бы разместиться коммерсанты, а также разбить парк и создать место памяти жертв золитудской трагедии. А дума хотела построить мемориал, не предполагающий места для работы коммерсантов, с минимальной жилой зоной.
В качестве компромисса дума и "Prana property" пришли к соглашению, что на первых двух этажах здания не будет проводиться коммерческая деятельность, и там будут размещены места для стоянки автомашин, а остальные этажи здания будут жилыми.
По словам Бурова, на этот вариант дало согласие и общество "Золитуде. 21.11".
Однако руководитель объединения "Золитуде. 21.11" и депутат Сейма Регина Лочмеле-Лунева была возмущена решением комитета городской собственности Рижской думы сохранить на месте трагедии жилой дом.
В разговоре с агентством LETA она заявила, что общество "Золитуде. 21.11" не выражало согласия на такое решение, и она удивлена заявлением руководителя комитета городской собственности Олега Бурова о том, что общество согласилось на такой вариант.
По словам Лочмеле-Луневой, 17 мая прошло собрание общества, на которое были приглашены представитель эстонской компании ООО "Prana property" и Олег Буров, который не смог присутствовать.
Собрание было очень эмоциональным, и все члены общества "Золитуде. 21.11", за исключением одного, проголосовали за то, что жилой дом нужно снести, а на месте трагедии сделать мемориал. Только в случае отсутствия у самоуправления возможности компенсировать компании "Prana property" стоимость дома или поменять его на другую собственность была допущена мысль о сохранении жилого дома, но не было сказано ни слова о поддержке такого решения, подчеркнула она.
По словам Лочмеле-Луневой, руководство объединения "Золитуде. 21.11" должно было встретиться с Буровым для обсуждения возможных вариантов решения проблемы, однако вместо встречи с представителями объединения он заявил о решении вопроса, добавив, что объединение с ним согласно.