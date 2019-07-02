В Мумбаи из-за муссонных ливней рухнула стена; погибли минимум 15 человек

В два часа ночи в районе трущоб в Мумбаи обрушилась постройка. Не считая погибших, пострадали еще 69 человек.

Ливни продолжаются в Мумбаи второй день подряд, жизнь в городе фактически парализована.

Власти объявили во вторник выходной и посоветовали жителям оставаться дома. Школы и университеты закрыты, а рейсы из крупнейшего аэропорта Мумбаи перенаправлены в другие аэропорты.

В ночь на вторник в некоторых районах города число выпавших осадков достигло 100 миллиметров, а низины оказались под водой.

Ограничено и железнодорожное сообщение, чрезвычайно важное для жителей города.