Жена Александра Реввы показала идеальное тело

Судя по всему, Анжелика расслабилась на отдыхе и решила поделиться в Сети смелым и весьма эффектным фото в купальнике. Стоит признать, что такие снимки в Instagram супруги 44-летнего юмориста - большая редкость!

"Искала ракурсы, фоны. Хотелось вас порадовать сумасшедшими пейзажами, а в итоге честное фото на скорую руку легло на душу...

И почему я к вам не с душой должна, а с пейзажами? Ловите отражение в зеркале", - подписала мама двоих детей снимок в сплошном ассиметричном купальнике.

"Красивая душа, красивое тело...», "Такую фигурку грех не показать", "Лучший ракурс!" - одобрительно прокомментировали фото поклонники.

Как сообщают российские СМИ, сейчас Анжелика с мужем и дочерьми - 11-летней Алисой и 6-летней Амели - отдыхает в Испании. Семья улетела в Барселону после того, как супруги отметили 15-ю годовщину знакомства.

"Это была Любовь с первого взгляда, и сегодня ей исполняется 15 лет", - поздравил тогда жену в Instagram Александр.