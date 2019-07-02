Провозглашены поправки к закону, предоставляющие Госконтролю право взыскания ущерба

Закон о Государственном контроле будет дополнен еще одним разделом, в котором будет описан процессуальный порядок взыскания.

Поправки предполагают, что, если в ходе ревизии будут констатированы противозаконные действия, которые нанесли ущерб государству, ГК будет вправе начать процесс взыскания материального ущерба с виновных должностных лиц.

Изначально обязанности взыскания ущерба будут возложены на структуру, проходящую процесс ревизии, но, если та не будет предпринимать необходимых действий, взысканием займется ГК, который издаст соответствующий административный акт. Виновные должностные лица будут иметь право оспорить его в суде.

Госконтролер Элита Круминя ранее поясняла, что эти поправки касаются именно незаконных действий должностных лиц, а не возможного ущерба, нанесенного нецелесообразными действиями.

Взыскание будет предприниматься в том случае, если были нарушены правила нормативных актов и констатирован ущерб.

Информацию о лицах, отказавшихся добровольно возместить убытки, планируется публиковать на сайте ГК.