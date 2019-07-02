Вт, 2.07.2019
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  • Видео: в Индии мотоциклиста чуть не поймал выскочивший из леса тигр

Видео: в Индии мотоциклиста чуть не поймал выскочивший из леса тигр

ФОТО: Pexels

В Индии мотоциклиста неприятно удивил выскочивший из леса тигр, который погнался за ним и пытался поймать, сообщают зарубежные СМИ.

Мотоциклисту повезло и он отделался лишь испугом, так как тигр свои планы изменил и убежал в сторону леса.

Инцидент произошел недалеко от национального парка Нагархол и резервации тигров, поэтому такая встреча не удивительна.

Подобное нападение произошло в национальном парке в начале года, но тогда тигр напал и убил трех человек.

Видео: Мотоциклиста перепугало нападение тигра.

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