Видео: в Индии мотоциклиста чуть не поймал выскочивший из леса тигр

В Индии мотоциклиста неприятно удивил выскочивший из леса тигр, который погнался за ним и пытался поймать, сообщают зарубежные СМИ.
Мотоциклисту повезло и он отделался лишь испугом, так как тигр свои планы изменил и убежал в сторону леса.
Инцидент произошел недалеко от национального парка Нагархол и резервации тигров, поэтому такая встреча не удивительна.
Подобное нападение произошло в национальном парке в начале года, но тогда тигр напал и убил трех человек.
Видео: Мотоциклиста перепугало нападение тигра.