Видео: в Индии мотоциклиста чуть не поймал выскочивший из леса тигр

Мотоциклисту повезло и он отделался лишь испугом, так как тигр свои планы изменил и убежал в сторону леса.

Инцидент произошел недалеко от национального парка Нагархол и резервации тигров, поэтому такая встреча не удивительна.

Подобное нападение произошло в национальном парке в начале года, но тогда тигр напал и убил трех человек.