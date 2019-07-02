В странах Балтии цены на электроэнергию достигли уровня 42,07 евро за мегаватт-час

На прошлой неделе по сравнению с предыдущей средняя цена электроэнергии на биржах "Nord Pool" в Литве и Латвии снизилась на 8,4%, в Эстонии - на 7,9%. Во всех трёх странах Балтии цены на электроэнергию достигли уровня 42,07 евро за мегаватт-час (МВт/ч) сообщает компания "Elektrum Lietuva".
По мнению ее экспертов, более низкие цены на электроэнергию на бирже были связаны с повышением уровня воды в гидроэлектростанциях скандинавских стран. Увеличение производства электроэнергии на ветряных электростанциях также предотвратило рост цен.
24-30 июня общее потребление электроэнергии в странах Балтии сократилось на 5% до 466 ГВт/ч. Производство электроэнергии в странах Балтии за неделю сократилось на 4% до 205 ГВт/ч.
В течение недели все три страны Балтии вместе произвели 44% общего объёма необходимой им электроэнергии.