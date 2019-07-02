Открой бутылку ударом ноги: Стейтем и Макгрегор приняли участие в новом флешмобе

В интернете всё большую популярность набирает флешмоб Bottle Cap Challenge, где люди пытаются открыть бутылку ударом ноги. В этом флешмобе уже приняли участие многие звёзды шоу-бизнеса и спорта.
Суть флешмоба просто - нужно при помощи удара ногой с разворота отвинтить крышку у бутылки. Правда, для того чтобы выполнить подобный трюк, нужно обладать отличной растяжкой.
Первым из звёзд флешмоб запустили дизайнер Эрролсон Хью и боец UFC Макс Холлоуэй, которые бросили вызов музыканту Джону Майеру.
Далее Майер предложил проделать тоже самое актёру Джейсону Стейтему, который не растерялся и филигранно исполнил трюк.
Видео Стейтема в Instagram посмотрели больше 10 миллионов раз. Актёр передал "эстафету" британскому режиссёру Гаю Ричи.
К флешмобу также присоединился ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, который справился с заданием и бросил вызов американскому боксёру Флойду Мейвезеру.
Сейчас флешмоб набрал такую популярность, что в своих умениях бить "вертушку" соревнуются не только звёзды, но и обычные люди. К слову, не у всех это получается, но тем интереснее следить за "трюкачами".
🌭Episode 55 is Out Now 🌭 - In this episode Whitey and Buddah debrief private Jets, big waves, secret Chinese mercury filled tombs, extra terrestrial daggers from 3300 years ago and Buddah agrees to perform possibly the worlds first roundhouse kick with his sausage. Episode available in link in bio ☝🏼& from all your favourite podcast apps 📲 #bottlecapchallenge #thegrinreapers To Support: https://www.patreon.com/ChrisWhitey https://www.patreon.com/Brianshields