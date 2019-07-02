Открой бутылку ударом ноги: Стейтем, Макгрегор и Харламов приняли участие в новом флешмобе

Суть флешмоба просто - нужно при помощи удара ногой с разворота отвинтить крышку у бутылки. Правда, для того чтобы выполнить подобный трюк, нужно обладать отличной растяжкой.

Первым из звёзд флешмоб запустили дизайнер Эрролсон Хью и боец UFC Макс Холлоуэй, которые бросили вызов музыканту Джону Майеру.

Далее Майер предложил проделать тоже самое актёру Джейсону Стейтему, который не растерялся и филигранно исполнил трюк.

Видео Стейтема в Instagram посмотрели больше 10 миллионов раз. Актёр передал "эстафету" британскому режиссёру Гаю Ричи.

К флешмобу также присоединился ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, который справился с заданием и бросил вызов американскому боксёру Флойду Мейвезеру.

Сейчас флешмоб набрал такую популярность, что в своих умениях бить "вертушку" соревнуются не только голливудские, но и российские звёзды. Вот, например "личный ответ" Гарика Харламова!