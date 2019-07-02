Вт, 2.07.2019
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Открой бутылку ударом ноги: Стейтем, Макгрегор и Харламов приняли участие в новом флешмобе

Джейсон Стейтем

ФОТО: instagram.com/jasonstatham

В интернете всё большую популярность набирает флешмоб Bottle Cap Challenge, где люди пытаются открыть бутылку ударом ноги. В этом флешмобе уже приняли участие многие звёзды шоу-бизнеса и спорта.

Суть флешмоба просто - нужно при помощи удара ногой с разворота отвинтить крышку у бутылки. Правда, для того чтобы выполнить подобный трюк, нужно обладать отличной растяжкой.

Первым из звёзд флешмоб запустили дизайнер Эрролсон Хью и боец UFC Макс Холлоуэй, которые бросили вызов музыканту Джону Майеру.

Далее Майер предложил проделать тоже самое актёру Джейсону Стейтему, который не растерялся и филигранно исполнил трюк.

Видео Стейтема в Instagram посмотрели больше 10 миллионов раз. Актёр передал "эстафету" британскому режиссёру Гаю Ричи.

К флешмобу также присоединился ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, который справился с заданием и бросил вызов американскому боксёру Флойду Мейвезеру.

Сейчас флешмоб набрал такую популярность, что в своих умениях бить "вертушку" соревнуются не только голливудские, но и российские звёзды. Вот, например "личный ответ" Гарика Харламова!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мой личный ответ Стетхему !!!

A post shared by Гарик Харламов (@garikkharlamov) on

К слову, у большинства людей этот трюк получается в стиле Гарика, а не Стейтема :)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#bottlecapchallenge 😂😂😂

A post shared by gee (@dimelogee) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@o_kester, лучше Стетхема))) #BottleCapChallenge

A post shared by Julia Korkina (@juliakorkina) on

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