На улице Пернавас без ведома Рижской думы спилили, возможно, здоровые деревья

Возмущение общественности вызвало уничтожение деревьев на улице Пернавас в Риге. Как оказалось, это произошло без ведома Рижской думы, сообщает передача "Новости TV3".
Деревья были спилены у здания на ул. Пернавас, 41. Передача отмечает, что таким образом были ликвидированы все находящиеся на красных линиях улицы Стадиона деревья, а также деревья на улице Пернавас.
Рижская дума в Twitter написала, что "на эти деревья не было выдано разрешение на спиливание, работы провело не самоуправление. В ближайшее время будет проведено обследование территории, в случае необходимости дело будет решаться с посредничеством полиции".
Un šie koki nemaz neizskatās pēc satrunējušiem. Kas tad izsniedz atļauju zāģēšanai? @RigasDome https://t.co/eE3iVYxYCk— Sarma Freiberga (@Sarma_Freiberga) July 1, 2019
К уничтожению деревьев внимание общества привлекли активисты "Pilsēta cilvēkiem". На своей странице в Facebook они указали, что "спиливание деревьев, к тому же, было проведено во время запрета, когда спиливать разрешено лишь деревья, ставшие опасными".
Людей призвали сообщать, если спиливают кажущиеся здоровыми деревья, и информировать о происходящем муниципальную полицию Риги.