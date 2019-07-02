Вт, 2.07.2019
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На улице Пернавас без ведома Рижской думы спилили, возможно, здоровые деревья

Спиленные на улице Пернавас деревья

ФОТО: Ekrānuzņēmums no "Pilsēta cilvēkiem" Facebook lapas

Возмущение общественности вызвало уничтожение деревьев на улице Пернавас в Риге. Как оказалось, это произошло без ведома Рижской думы, сообщает передача "Новости TV3".

Деревья были спилены у здания на ул. Пернавас, 41. Передача отмечает, что таким образом были ликвидированы все находящиеся на красных линиях улицы Стадиона деревья, а также деревья на улице Пернавас.

Рижская дума в Twitter написала, что "на эти деревья не было выдано разрешение на спиливание, работы провело не самоуправление. В ближайшее время будет проведено обследование территории, в случае необходимости дело будет решаться с посредничеством полиции".

К уничтожению деревьев внимание общества привлекли активисты  "Pilsēta cilvēkiem". На своей странице в Facebook они указали, что "спиливание деревьев, к тому же, было проведено во время запрета, когда спиливать разрешено лишь деревья, ставшие опасными".

Людей призвали сообщать, если спиливают кажущиеся здоровыми деревья, и информировать о происходящем муниципальную полицию Риги.

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