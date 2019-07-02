На улице Пернавас без ведома Рижской думы спилили, возможно, здоровые деревья

Деревья были спилены у здания на ул. Пернавас, 41. Передача отмечает, что таким образом были ликвидированы все находящиеся на красных линиях улицы Стадиона деревья, а также деревья на улице Пернавас.

Рижская дума в Twitter написала, что "на эти деревья не было выдано разрешение на спиливание, работы провело не самоуправление. В ближайшее время будет проведено обследование территории, в случае необходимости дело будет решаться с посредничеством полиции".

Un šie koki nemaz neizskatās pēc satrunējušiem. Kas tad izsniedz atļauju zāģēšanai? @RigasDome https://t.co/eE3iVYxYCk — Sarma Freiberga (@Sarma_Freiberga) July 1, 2019

К уничтожению деревьев внимание общества привлекли активисты "Pilsēta cilvēkiem". На своей странице в Facebook они указали, что "спиливание деревьев, к тому же, было проведено во время запрета, когда спиливать разрешено лишь деревья, ставшие опасными".