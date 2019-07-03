Климат в последние десятилетия меняется так быстро, что наши дети будут растить своих детей, возможно, в совершенно другой с точки зрения погодных условий стране. Но даже если не заглядывать в столь отдаленное будущее, уже сейчас в повседневной жизни и при решении чисто бытовых вопросов специалисты рекомендуют учитывать климатические риски в процессе строительства, покупке страхового полиса, заботе о здоровье, выборе одежды и мест для отдыха.

Погода не шепчет

Главными климатическими рисками в Латвии являются повышение среднегодовой температуры воздуха более чем на один градус, сокращение числа морозных дней и дней со снежным покровом, увеличение интенсивности и объема осадков, числа тропических ночей. И это не наше отдаленное будущее, это наше настоящее. Вышеперечисленные изменения произошли в течение последних 50 лет и являются свершившимся фактом.

Хотя климатические изменения - процесс естественный, никогда ранее за всю историю существования человечества они не были столь стремительными и всеобъемлющими, как в последние десятилетия, отмечают в департаменте климатических изменений Министерства охраны окружающей среды и регионального развития.

Специалисты этого департамента готовят отчеты и исследования о том, как погодные условия отразятся на отраслях народного хозяйства Латвии.

Согласно их прогнозам, наибольшему влиянию подвержены шесть отраслей - сельское и лесное хозяйство, строительство и инфраструктура, туризм и ландшафтное планирование, здравоохранение, гражданская оборона и оказание помощи в чрезвычайных ситуациях, биологическое многообразие и экосистемы.

Строительство и инфраструктура

Недвижимость

Основные угрозы для объектов недвижимости представляют сильный ветер, способный привести к обрушению конструкций здания и крыш, наводнения, мокрый снег, который увеличит нагрузку на крыши в зимний период. При эксплуатации зданий важно учитывать необходимость охлаждения помещений.

Специалисты уже сейчас рекомендуют в ходе утепления и реконструкции домов думать не только (и не столько) о снижении теплопотерь и повышении энергоэффективности, но и о соответствующей вентиляции, чтобы предотвратить скопление влаги и появление плесени, а также оценивать риски наводнений, перегрева зданий и разрушений, которые может причинить сильный ветер.

В ходе планирования ландшафта надо учитывать доступность питьевой воды и создавать затененные места в публичном пространстве, поскольку периоды жары станут более продолжительными.

Перед покупкой объекта недвижимости (земли, дома и даже квартиры), не говоря уже о строительстве, следует тщательно собрать информацию о месте - нет ли угрозы эрозии почвы, разрушения берегов, наводнений. Иными словами, людям, которые уже поселились около водоемов или только собираются это сделать, следует быть очень острожными.

Серьезно надо отнестись и к выбору материалов для строительства, оценив их безопасность и прочность, способность противостоять сильному ветру и экстремальным объемам осадков, значительным перепадам температуры. Поскольку одним из главных рисков в Латвии являются именно интенсивные осадки (ливни и обильные снегопады), специалисты рекомендуют проектировать систему отвода талой и дождевой воды так, чтобы она могла справляться с большими объемами, выпадающими в течение короткого времени, а также аккумулировать воду, чтобы использовать ее в периоды засухи. Не лишним будет узнать, в каком состоянии находится существующая государственная, муниципальная или частная мелиорационная система, строится ли она или ремонтируется в соответствии с предполагаемыми нагрузками.

Страхование

По данным Латвийской ассоциации страховщиков, выплаты по полисам страхования собственности от пожаров, ущерба, причиненного природными катаклизмами, растут.

Если в первом квартале 2017 года страховые компании в виде возмещений по этому виду полисов, выплатили почти 8,23 млн евро, то в первом квартале 2018-го сумма общая сумма возмещений составила 9,43 млн евро, а в первом квартале 2019-го уже достигла 14,54 млн евро. Чаще всего причиной страхового случая становятся буря (около 50%), молния (около 20%), непрерывный снегопад (около 10%), наводнение (около 10%), град (3%).

По данным Swedbank apdrosinasana, с 11-го по 13 июня, когда в Латвии бушевали грозы с сильными порывами ветра, получено более 50 заявок на выплату возмещений. Ущерб был причинен главным образом недвижимому имуществу ветром и водой - сорвало крышу, поваленные деревья выбили окно или повредили крышу, затопило погреб, в результате удара молнии сгорела баня и т.д. Средний размер возмещения составил около 600 евро.

Непогода способна навредить и уничтожить не только недвижимость (около 90% всех страховых случаев), но и транспорт (9%), а также нанести ущерб здоровью людей. Экстремальные погодные условия все чаще приводят к несчастным случаям, в связи с чем у страховых компаний тоже растет размер выплат. Так, в первом квартале 2017 года по полисам страхования от несчастных случаев страховые компании возместили 141,92 тыс. евро, в первом квартале 2018-го - 196,74 тыс. евро, а в первом квартале 2019 года - 242,19 тыс. евро.

Страховой полис станет не вопросом свободного выбора, а необходимостью, и это окажет дополнительную нагрузку на семейный бюджет, особенно, если много собственности, которую придется страховать, и большая семья, всем членам которой тоже нужет будет полис.

Кроме того, по мере роста спроса на такие услуги страховых компаний скорее всего будут расти и цены.

Энергетика

Порывы ветра будут приводить к перебоям в электроснабжении, периоды жары и обледенение также окажут влияние на состояние линий электропередач. Уровень воды в реках в периоды засухи может падать, что скажется на работе ГЭС; повысится спрос на энергию летом (для кондиционирования), а зимой потребление снизится, так как зимы становятся теплыми.

Дороги

Состояние дорог также стало заложником изменения климата. Метеоролог Томс Брицис на это указывал еще в прошлом году на ежегодной конференции "Будущее государственной дорожной сети: возможности и вызовы", которую организует ГАО Latvijas valsts celi.

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Особое внимание он обращал на то, что потепление идет в основном за счет зим. Они становятся короче и теплее, число морозных дней без оттепели сокращается, а число дней, когда температура воздуха колеблется в районе нуля, напротив, увеличивается, и все это плохо сказывается на состоянии асфальтированных и грунтовых дорог, чему мы и становимся свидетелями весной.

Однако есть и хорошие новости. Во-первых, строительный сезон, который, как и вегетационный, начинается при температуре выше +5 градусов, станет длиннее. Согласно сценариям климатических изменений, разработанных Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии, сейчас вегетационный период составляет около 200 дней, но к 2100 году может увеличиться на 27 дней (при реализации сценария умеренных климатических изменений) или на 49 дней (при реализации сценария значительных климатических изменений).

Во-вторых, в ближайшие десятилетия в Курземе могут быть зимы без снега и мороза, что позволит сэкономить на уборке снега и обработке дорожного покрытия антиобледенителями.

По тем же прогнозам метеоцентра, если в 2010 году морозных дней было около 125, то к 2100 году их число сократится на 25 дней (сценарий умеренных климатических изменений) или на 81 день (сценарий значительных климатических изменений).

Это лишь небольшой перечень климатических угроз для строительной и инфраструктурной сферы. Всего идентифицировано 53 риска, в том числе деформация рельсовых путей и дорожного покрытия из-за увеличения числа циклов "мороз-оттепель", периодов жары и температуры "около нуля"; нестабильность железнодорожных насыпей; угроза затопления дорог, находящихся около водоемов и т.д.

Сельское и лесное хозяйство

Поля

Сельское и лесное хозяйство также попали в группу риска. Как отмечают в департаменте климатических изменений, эти отрасли народного хозяйства могут пострадать от распространения заболеваний и вредителей. Урожайность и качество урожая могут снизиться из-за неравномерных осадков (то мало, то много). Продуктивность сельскохозяйственных животных также может ухудшиться и иммунитет ослабеть под влиянием экстремальных погодных условий.

Майра Дзелзкалея-Бурмистре, заместитель председателя Крестьянского сейма, в разговоре с агентством ЛЕТА отмечает, что в последние пять лет погодные условия стали более контрастными - то засуха и жара, то проливные дожди.

Однако фермеры не склонны рассматривать их только в контексте глобального потепления, поскольку погодные условия цикличны и ранее в Латвии были годы без зимы, например, в 70-е и 90-е.

"На отрасль влияет не только климат, но и политика, ситуация на рынках, спрос, и нам приходится ко всему приспосабливаться", - говорит представитель Крестьянского сейма. Например, в последние пять лет, чтобы получить погектарные платежи, надо выращивать бобы и горох. Это тоже изменяет окружающую среду, состав почвы, приводит к размножению новых вредителей.

"Есть вещи, на которые влияет климат, и есть вещи, которые влияют на климат, - продолжает Майра Дзелзкалея-Бурмистре. - Возьмем рапс, которого до 2000 года в Латвии считайте, что и не было, но изменилась политика и рапс стали выращивать для производства биотоплива. У рапса очень глубокая корневая система и большая корневая масса, в связи с чем эта культура обогатила почву, сделав ее более плодородной. В свою очередь выращивание льна повлекло за собой появление множества вредителей, то же можно сказать и о бобах с горохом. Каждая культура приносит что-то свое, и влияет как на животных, так и на климат, ведь в природе все взаимосвязано", - подытоживает М. Дзелкалея-Бурмистре.

От имени фермеров она выразила пожелание получать более точные прогнозы погоды от метеоцентра, поскольку для крестьян это очень важно. Сейчас, по ее мнению, прогнозы погоды на очень слабеньком уровне и это затрудняет работу крестьянских хозяйств. Также она отметила, насколько важно сотрудничество между частными владельцами земли, государством и самоуправлениями в сфере мелиорации.

"Ожидается, что ливни могут быть еще более сильными, и чтобы не сложилась ситуация как несколько лет назад, когда крестьяне не могли убрать урожай из-за стоящей на полях воды, необходимо инвестировать в систему мелиорации, чтобы погодные условия не причинили большого ущерба", - говорит она.

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Вместе с тем климатические изменения могут и посодействовать сфере сельского хозяйства. Появится возможность выращивать новые для Латвии культуры благодаря более высокой температуре воздуха и собирать более богатый урожай. Кроме того, увеличится вегетационный период, что позволит продлить и сезон выпаса скота.

Леса

Главной угрозой для лесного хозяйства эксперты считают бури. В последние десять лет прямые потери владельцев леса составили 164 млн евро. В будущем скорость и сила ветра будут только увеличиваться, это означает, что в лесах появится больше поваленных деревьев и деревьев с ослабленной корневой системой, которые в свою очередь станут прекрасной мишенью для стремительно размножающихся под влиянием более высоких температур вредителей.

Еще одной серьезной угрозой для леса являются пожары. Руководитель отдела охраны леса и окружающей среды Государственной службы леса (ГСЛ) Андрис Пурс отмечает, что в последние годы риск лесных пожаров возрос и из-за природных катастроф, происходящих в результате перемены климата. На возгорание и распространение огня влияет целый ряд факторов, в том числе такие, как объем и вид имеющихся в лесу горючих материалов, влажность, температура воздуха, скорость ветра и топографические особенности местности. Опасность возникновения пожаров увеличивается с сохранением жаркой, сухой и ветреной погоды.

По данным ГСЛ, в 2018 году произошло 972 пожара, в ходе которых пострадало 2864 га леса. Это самое большое число лесных пожаров за последние 10 лет. Но стоит отметить, что были годы и пострашнее прошлого. Так, в 2006 году было зафиксировано 1926 пожаров, затронувших 3790 га, а в 1992 году произошло 1510 пожаров на территории площадью 8412 га.

Туризм

Погода скажется и на сфере туризма. Изменится продолжительность зимнего туристического сезона, а также его признаки. Возрастет риск наводнений из-за повышения уровня воды в реках и озерах. Побережье Балтийского моря и Рижского залива будут подвержены затоплению и эрозии.

Единственная хорошая новость - изменится продолжительность летнего туристического сезона.

"То, что мы сейчас считаем зимой, может измениться. Возможностей для зимнего отдыха станет меньше, и за зимними развлечениями придется ехать дальше на север. Соответственно, для индустрии это может означать сокращение доходов от услуг зимнего туризма, но вместе с тем, расширятся возможности для летнего отдыха, поскольку летний сезон станет длиннее", - говорит климатолог Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Эдгарс Малиновскис.

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Чтобы приспособить сферу туризма к меняющемуся климату, предлагается провести ряд мер, в том числе соответственно планировать и охранять территории, подверженные риску, укреплять берега, строить дамбы и защитные сооружения, закупать снежные пушки и устанавливать системы кондиционирования, чтобы в помещениях было прохладно летом, строить крытые спортивно-развлекательные объекты (катки, бассейны и стадионы).

Климатический фактор надо учитывать, планируя отдых не только в Латвии, но и за рубежом, ведь климат меняется во всем мире.

Также погодные условия отразятся на деятельности производителей одежды и обуви - теплой зимней одежды и обуви понадобится меньше, а летней из натуральных, "дышащих" материалов - больше.

Здоровье и благополучие

Жизнь в непривычных для нас погодных условиях, по прогнозам экспертов департамента климатических изменений, приведет и к появлению новых проблем со здоровьем. Возможны вспышки кишечных заболеваний, обострение хронического диабета и сердечно-сосудистых болезней, увеличение числа летальных исходов от них, повысится риск эндемических инфекционных заболеваний, увеличится заболеваемость и смертность от болезней дыхательных путей, люди чаще будут страдать от тепловых ударов.

В распоряжении Центра контроля и профилактики заболеваний (ЦКПЗ) нет данных, которые подтвердили бы влияние климатических изменений на заболеваемость жителей или рост активности патогенов и их переносчиков, сообщила агентству ЛЕТА руководитель отдела коммуникации ЦКПЗ Илзе Арая.

Например, активность клещей по сравнению с 90-ми годами даже снизилась, несмотря на теплые зимы и жаркое лето.

Однако в последние годы в Латвии активизировался редкий род клещей - Dermacentor reticulatus (луговой клещ), которые являются переносчиками тех же заболеваний, что и хорошо нам известные таёжные и собачьи клещи. "Это может быть связано со многими факторами, в том числе теплыми зимами, но надо отметить, что в Литве, где климат мало отличается от нашего, этот род клещей был всегда и его распространение у нас может объясняться заброшенными вырубками, запущенными полями, которые годами не очищаются от кустарника, и миграцией животных", - поясняет И. Арая.

Вместе с тем она добавляет, что Организация экономического сотрудничества и развития подчеркивает: гипотеза о взаимосвязи климатических изменений и инфекционных заболеваний еще требует тщательной оценки и анализа. К настоящему времени не получено и убедительных доказательств тому, что меняющийся климат влияет на распространение неинфекционных заболеваний.

Президент Латвийского общества врачей Илзе Айзсилниеце изменение климата связывает и с тем, что в последние 100 лет человечество изобрело более 800 химических веществ, опасных для всех живых организмов и для человека, однако лишь единицы из них хорошо изучены.

"Эти вещества оказывают серьезное влияние на здоровье человека, в том числе воздействуя на гормональные рецепторы, синтез и конверсию гормонов. Широкая распространенность нарушений работы эндокринной системы среди людей, рост заболеваний, связанных с нарушениями работы эндокринной системы и лабораторные исследования, доказывающие разрушительное влияние химических веществ на эндокринную систему не только человека, но и диких животных, позволяют говорить о химических веществах, разрушающих эндокринную систему", - подчеркивает президент Латвийского общества врачей.

В некоторых странах у большой доли молодых мужчин (40%) низкое качество семени, что снижает их шансы продолжить род. У новорожденных мальчиков все чаще обнаруживаются патологии половых органов. Во многих странах растет число преждевременных родов и детей, родившихся с маленьким весом, перечисляет Илзе Айзсилниеце шокирующие факты.

В некоторых странах у большинства детей есть неврологические нарушения поведения, связанные с болезнями щитовидной железы, и число таких случаев в последние десятилетия растет.

За истекшие 40-50 лет во всем мире выросла заболеваемость раком, причиной которого становятся нарушения работы эндокринной системы (рак груди, матки, яичников, простаты, яичек и щитовидной железы).

Во всех странах, где велись соответствующие исследования, обнаружилось, что грудь у девочек начинает развиваться в более раннем возрасте, что является фактором риска для развития рака груди в последствии. В течение 40 лет во всем мире драматически выросло число людей, страдающих ожирением и диабетом 2-го типа.

По данным Всемирной организации здравоохранения, с ожирением живут 1,5 млрд человек во всем мире, а в период с 1980-го по 2008 год число людей, имеющих диагноз диабет 2-го типа, выросло с 153 млндо 347 млн. Использование пестицидов в сельском хозяйстве тоже влияет на экосистему и здоровье человека, вызывая разного рода аллергии.

Президент Латвийского общества врачей дает несколько рекомендаций, как обезопасить себя: правильное питание, не способствующее появлению свободных радикалов в организме, снижение потребления сахара (особенно фруктозы) и продуктов из зерна, отказ от курения, физическая активность, сокращение использования пестицидов в сельском хозяйстве.

Специалисты департамента климатических изменений считают, что снизить риски для здоровья людей можно за счет системы раннего оповещения о периодах жары, доступности питьевой воды в общественных местах, специальных охлаждающих пауз для работающих под открытым небом и т.д.

Гражданская оборона

В этой сфере основными рисками названы пожары, половодье (наводнения), штормовые ветры, которые могут спровоцировать повышение уровня воды в море.

Галерея: Пожар в Олайне

Cпециалисты предлагают следующие адаптационные меры - система раннего оповещения, единая системы сбора данных о разрушениях, мониторинг и прогнозирование, образование населения.

Климат как угроза

Климатолог Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Эдгарс Малиновскис отмечает, что самые значительные изменения за истекшие полвека произошли именно в минимальных температурных значениях. То есть средний показатель минимальной температуры растет и потепление происходит не за счет более жаркого лета, а за счет более мягких и коротких зим, для которых характерны неустойчивый снежный покров и обильные снегопады. По поводу летнего сезона, Э. Малиновскис говорит, что в будущем лето будет похожим на прохладное и дождливое лето 2017-го, а не на жаркое и засушливое лето 2018 года.

В целом же нам надо готовиться не к тотальной невыносимой жаре или засухе (хотя и такие периоды будут), а к резким изменениям погодных условий - они будут становиться все более экстремальными (контрастными).

Все чаще в Латвии будет наблюдаться такое явление как тропические ночи, когда минимальная температура в течение суток не опускается ниже +20 градусов. Увеличится число летних дней, когда температура воздуха превышает +25 градусов.

Экстремальные погодные условия опасны тем, что наносят ущерб людям, окружающей среде или отрасли народного хозяйства. Достаточно вспомнить ливни в 2017 году, засуху в 2018 году, интенсивные снегопады в этом году.

С 2007 года Всемирный экономический форум оценивает 50 самых значительных рисков для глобальной экономики, и с 2015 года в первую пятерку доминирующих угроз входят климатические изменения и экстремальные погодные условия. Отличительной особенностью происходящих климатических изменения является то, что в их основе лежат не природные процессы, а деятельность человека. В прошлом столетии были зафиксированы самые стремительные изменения климатических параметров за всю историю инструментальных метеонаблюдений. И многое говорит о том, что в 21-м столетии погодные условия будут меняться еще быстрее, и отразятся как на обществе в целом, так и на отдельных отраслях народного хозяйства.

По последним данным Европейского агентства окружающей среды, экономические потери от экстремальных погодных условий в Латвии в период с 1980-го по 2017 год составили 412 млн евро. Для сравнения: в Эстонии этот показатель равняется 108 млн евро, в Литве - 976 млн евро. Рекордсменами по размеру ущерба, причиненного непогодой, являются Германия (почти 96,5 млрд евро), Италия (64,7 млрд евро), Франция (62 млрд евро), Великобритания (50,5 млрд евро).Общая сумма экономических потерь в 33 странах, входящих в Европейскую экономическую зону, с 1980-го по 2017 год составила 453 трлн евро (в ценах 2017 года, выраженных в евро).