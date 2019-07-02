Финансовые учреждения Латвии за пять месяцев заработали более 122 млн евро

Прибыль латвийских монетарных финансовых учреждений, в основном банков, за пять первых месяцев года составила 122,4 млн евро, что на 6,7% меньше, чем за тот же период 2018 года, свидетельствуют данные Банка Латвии.
В том числе в мае прибыль монетарных финансовых учреждений составила 25,9 млн евро.
Общая сумма активов монетарных финансовых учреждений на 31 мая 2019 года составила 21,198 млрд евро, что на 9,6% или 2,25 млрд евро меньше, чем в конце мая 2018 года (23,448 млрд евро).
Остаток кредитов, выданных монетарными финансовыми учреждениями резидентам, составил 12,048 млрд евро, что на 2,2% меньше, чем годом ранее. В том числе в евро резидентам было выдано кредитов на сумму 11,857 млрд евро, что на 1,7% меньше, а в зарубежной валюте остаток выданных кредитов составил 190,9 млн евро - на 25,6% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.
Остаток вкладов резидентов в конце мая составил 12,101 млрд евро - на 7,1% больше, чем год назад. Вклады в евро составили 11,104 млрд евро, что на 9,1%, больше, чем в мае 2018 года, в зарубежных валютах - 996,2 млн евро, что на 11,7% меньше.
Капитал и резервы монетарных финансовых учреждений в конце мая составили 2,739 млрд евро, что на 11,4% меньше, чем годом ранее.