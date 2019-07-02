Волна краж с проникновением в Вецмилгрависе: задержаны двое мужчин

Сотрудники отдела криминальной полиции зиемельского участка Госполиции Риги выяснили личность подозрительных мужчин. Они были задержаны уже в конце июня.

Один из возможных злоумышленников родился в 1982 году и был ранее уже судим за кражи и ограбления. Кроме того, этот мужчина был объявлен в розыск за попытку убийства, которая произошла в Вецмилгрависе 2 июня этого года.

В тот день между подозреваемым и другим мужчиной, который ранее не был ему знаком, у магазина произошел конфликт. Во время него злоумышленник вытащил взятый с собой кастет с присоединенным к нему острым предметом и десять раз ударил им другого мужчину. После произошедшего полицейские выяснили личность злоумышленника, однако он скрывался до конца июня.

В свою очередь второй задержанный за кражи из магазинов мужчина 1979 года рождения ранее попадал в поле зрения полиции в связи с употреблением наркотиков и кражами в небольших объемах.

В данный момент лица признались в восьми эпизодах краж. Часть из похищенных вещей удалось вернуть, в свою очередь остальные вещи злоумышленники продали на рынке.

Начаты восемь уголовных процессов по факту кражи с проникновением. За такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет или кратковременное лишение свободы, или принудительные работы, с конфискацией имущества или без нее.

По отношению к мужчине 1982 года рождения начат и уголовный процесс по факту попытки убийства.