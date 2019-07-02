В Литве из-за засухи собираются объявить чрезвычайное положение

Как сообщает Минсельхоз, чрезвычайное положение во всей стране объявляется, если границы ее последствий превышают территории трех самоуправлений. Чрезвычайное положение уже объявлена в четырех самоуправлениях: Варенском, Пренайском, Тракайском и Рокишкискском, однако границы распространения ее последствий охватывают большую часть самоуправлений Литвы.

Согласно сообщению Минсельхоза, засуха сильно скажется не только на доходах земледельцев, но и на экономике страны, на экспорте. Если засуха затянется, то урожай яровых предположительно будет меньше примерно на 40%, пшеницы, ржи - примерно на 54%, рапса - примерно на 66%, гречихи - на 52%.