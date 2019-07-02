В Литве из-за засухи собираются объявить чрезвычайное положение

Правительство Литвы собирается объявить чрезвычайное положение в государственном масштабе из-за последствий засухи для сельского хозяйства. Решение должно быть принято в среду на заседании Кабинета министров, сообщил BNS министр сельского хозяйства Гедрюс Сурплис.
Такое предложение 25 июня внесла правительственная комиссия по чрезвычайному положению.
Как сообщает Минсельхоз, чрезвычайное положение во всей стране объявляется, если границы ее последствий превышают территории трех самоуправлений. Чрезвычайное положение уже объявлена в четырех самоуправлениях: Варенском, Пренайском, Тракайском и Рокишкискском, однако границы распространения ее последствий охватывают большую часть самоуправлений Литвы.
Согласно сообщению Минсельхоза, засуха сильно скажется не только на доходах земледельцев, но и на экономике страны, на экспорте. Если засуха затянется, то урожай яровых предположительно будет меньше примерно на 40%, пшеницы, ржи - примерно на 54%, рапса - примерно на 66%, гречихи - на 52%.
Кроме того, сокращение кормовой базы чревато негативными последствиями для молочного сектора, фермеры будут вынуждены продавать дойных коров, сократится поголовье, объемы закупок молока.
Когда выяснится масштаб убытков, правительство Литвы впоследствии может принять решение их компенсировать или просить Еврокомиссию частично их покрыть.