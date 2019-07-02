Правительство приняло правила о признаках необычных и подозрительных сделок

Проект правил Кабинета министров был разработан с учетом поправок к закону о предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансирования пролиферации и терроризма, вступивших в силу 29 июня.

Министерство финансов пояснило, что правила подразумевают включение в заявления о подозрительных сделках обоснования возможной связи этих сделок с преступными действиями. Это нововведение должно улучшить качество заявлений, подаваемых в Службу финансовой разведки.

Кроме того, был обновлен список признаков необычной сделки. Теперь заявлять нужно будет о наличных сделках, объем которых эквивалентен 10 000 евро или более.

Лицам, занимающимся торговлей недвижимым имуществом, транспортными средствами, ценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них, предметами искусства и истории, а также посредничеством в таких сделках, нужно будет сообщать о сделках эквивалентных 5 000 евро и более.

Кредитные учреждения и капитальные общества, занимающиеся покупкой и продажей наличной иностранной валюты, при заключении подобных сделок на сумму эквивалентную или превышающую 5000 евро также должны будут о них сообщать.

Организаторы лотерей и азартных игр должны будут сообщать о сделках, объем которых эквивалентен или превышает 5000 евро, если клиент покупает или меняет игровую валюту на евро или зарубежную валюту, пополняет интерактивный счет или снимает с него средства, а также совершает другие действия.