Правительство приняло правила о признаках необычных и подозрительных сделок

Во вторник Кабинет министров принял правила о списке признаков необычных сделок и порядке, в котором необходимо сообщать о необычных или подозрительных сделках.
Проект правил Кабинета министров был разработан с учетом поправок к закону о предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансирования пролиферации и терроризма, вступивших в силу 29 июня.
Министерство финансов пояснило, что правила подразумевают включение в заявления о подозрительных сделках обоснования возможной связи этих сделок с преступными действиями. Это нововведение должно улучшить качество заявлений, подаваемых в Службу финансовой разведки.
Кроме того, был обновлен список признаков необычной сделки. Теперь заявлять нужно будет о наличных сделках, объем которых эквивалентен 10 000 евро или более.
Лицам, занимающимся торговлей недвижимым имуществом, транспортными средствами, ценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них, предметами искусства и истории, а также посредничеством в таких сделках, нужно будет сообщать о сделках эквивалентных 5 000 евро и более.
Кредитные учреждения и капитальные общества, занимающиеся покупкой и продажей наличной иностранной валюты, при заключении подобных сделок на сумму эквивалентную или превышающую 5000 евро также должны будут о них сообщать.
Организаторы лотерей и азартных игр должны будут сообщать о сделках, объем которых эквивалентен или превышает 5000 евро, если клиент покупает или меняет игровую валюту на евро или зарубежную валюту, пополняет интерактивный счет или снимает с него средства, а также совершает другие действия.
Для получения более полной информации о трансграничных денежных потоках кредитные учреждения, платежные учреждения, учреждения электронных денег, а также капитальные общества, занимающиеся предоставлением услуг перевода денег без открытия счета, должны будут сообщать о трансграничных сделках клиентов в иностранных валютах, которые эквивалентны или превышают 500 000 евро.