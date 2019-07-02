Предлагают расширить круг учреждений, ответственных за контроль над фондами ЕС

В настоящий период планирования фондов ЕС, который продолжается с 2014 по 2020 год, контролирующую функцию выполняет одно учреждение - Центральное агентство финансов и договоров (ЦАФД). Однако в ходе рассмотрения подготовленного Минфином сообщения о следующем периоде планирования фондов ЕС министр науки и образования Илга Шуплинска выступила против того, чтобы ЦАФД было единственным ответственным за контроль над фондами ЕС учреждением и в следующем периоде. По ее словам, нет наглядного анализа, показывающего, что эта модель управления фондами ЕС является самой эффективной. В этом периоде планирования фондов ЕС именно ЦАФД управлял финансовыми потоками, однако в Латвии до сих пор не хватает финансирования для науки и инноваций, заявила она.

По словам Шуплински, сейчас в рабочих группах Министерства науки и образования обсуждается новая модель управления наукой, а Министерство экономики задумалось о создании технологического совета. В результате этой работы министерства еще до осени могли бы высказать свои предложения по поводу образования двух новых агентств, которые могли бы взять на себя ответственность за контроль над фондами ЕС.

"Невозможно за такой короткий промежуток времени перейти на одно учреждение, объединяющее отрасли технологий и науки, поэтому мы и предлагаем объединить несколько агентств, которые вместе с ЦАФД в следующем периоде будут ответственны за разделение средств из фондов ЕС", - пояснила Шуплинска.

Таким образом, за контроль над фондами ЕС было бы ответственно не только ЦАФД, но и агентство, построенное на базе Латвийского агентства инвестиций и развития, которое бы отвечало за выделение средств из фондов ЕС на инновации. А также агентство, объединяющее учреждения, находящиеся в подчинении Минздрава, которое было бы ответственно за доступность фондов ЕС для науки.

Министр юстиции Янис Борданс на заседании правительства признал, что он поддерживает предложение Шуплински, потому что ЦАФД не всегда может решить вопросы, находящиеся в компетенции конкретного министерства. "Были случаи, когда ЦАФД решало вопросы формально", - заявил он.

Против вышеупомянутого предложения выступил министр финансов Янис Рейрс, напомнив, что ЦАФД был избран единственной ответственной за контроль над фондами ЕС инстанцией для уменьшения административного бремени, а также для снижения риска неправильного расчета затрат, в результате которого в предыдущем периоде с 2007 по 2013 год государству пришлось возвращать некоторые средства еврофондов."Интересно, почему учреждение, которое заключает договоры, обвиняется в том, что не достигаются цели. ЦАФД только заключает договоры и следит за ходом выполнения их условий", - подчеркнул он, добавив, что раньше в Латвии было десять учреждений, занимающихся контролем над фондами ЕС, и это привело к неразберихе, а предприниматели сталкивались с различными требованиями этих инстанций к выполнению проектов.