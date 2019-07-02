За превышение скорости до 60 км/ч больше не будут лишать водительских прав

Министерство сообщения поясняет, что цель законопроекта "Поправки в законе о дорожном движении" заключается в том, чтобы обеспечить общественный порядок и безопасность на дорогах, а также удержать людей от нарушений в данной отрасли. Законопроект предусматривает определение административных нарушений в сфере дорожного сообщения, применяемые к ним наказания и компетентность учреждений в применении наказаний.

В законопроекте сохранены актуальные размеры административных наказаний, однако вместо лишения водительских прав, как раньше в законопроекте предусмотрено наказание - запрет на использование прав и их изъятие.

Изъятие прав, означающее их полное лишение и восстановление только после окончания срока лишения, предусмотрено для таких нарушений, за которые ранее срок изъятия был установлен более чем на год, а также за все нарушения, которые связаны с управлением транспортным средством в состоянии опьянения. В других случаях предусмотрено применение запрета на использование прав.