Вт, 2.07.2019
Чем больше материалов мы получим для анализа, тем больше будет возможность поймать нечестные предприятия. Руководитель СГД Иева Яунземе о чековой лотерее
  • RUS TVNET
  • Гибрид
  • Авто
  • За превышение скорости до 60 км/ч больше не будут лишать водительских прав

За превышение скорости до 60 км/ч больше не будут лишать водительских прав

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В дальнейшем за превышение скорости от 51км/час до 60 км/час не будут отнимать права, но будет ограничено их использование. Это предусматривают соответствующие поправки к Закону о дорожном движении, которые 2 июля приняло правительство.

Министерство сообщения поясняет, что цель законопроекта "Поправки в законе о дорожном движении" заключается в том, чтобы обеспечить общественный порядок и безопасность на дорогах, а также удержать людей от нарушений в данной отрасли. Законопроект предусматривает определение административных нарушений в сфере дорожного сообщения, применяемые к ним наказания и компетентность учреждений в применении наказаний.

В законопроекте сохранены актуальные размеры административных наказаний, однако вместо лишения водительских прав, как раньше в законопроекте предусмотрено наказание - запрет на использование прав и их изъятие.

Изъятие прав, означающее их полное лишение и восстановление только после окончания срока лишения, предусмотрено для таких нарушений, за которые ранее срок изъятия был установлен более чем на год, а также за все нарушения, которые связаны с управлением транспортным средством в состоянии опьянения. В других случаях предусмотрено применение запрета на использование прав.

Законопроект предусматривает, что изменения вступят в силу вместе с Законом административной ответственности.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ