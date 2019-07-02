На этой неделе будет подписан договор о проектировании участка Rail Baltica через Ригу

Подписание договоров состоится в 13.30. В мероприятии примут участие министр сообщения Талис Линкайтс, исполнительный директор и председатель правления RB Rail Тимо Рийхимяки, председатель правления компании IDOM Альваро Рей, председатель правления компании Egis Rail Оливье Бувар, директор по проектам компании Olimps Сергей Игнатенко и представители INECO и DB Engineering & Consulting.

Как сообщалось, железнодорожный мост, насыпь и комплекс Центрального железнодорожного вокзала в Риге в рамках проекта Rail Baltica за 430,5 млн евро построит объединение строительных фирм Besix ReRe Group в которое входят бельгийская Besix и латвийское ООО ReRe buve.

Согласно проекту, вместо нынешней железнодорожной насыпи в центре Риги на участке от автовокзала до универмага Stockmann и от Центрального железнодорожного вокзала до улицы Элизабетес будут построены новые эстакады. Также будет возведен новый мост через Даугаву протяженностью 1 км и перестроен вокзал.

В свою очередь участок магистрали Вангажи-Саласпилс-Миса за 12,024 млн евро спроектирует объединение компаний, в которое входят французская Egis Rail S. A., зарегистрированная в Германии DB Engineering & Consulting и ООО Olimps.