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Пожар в Карсавском крае удалось локализовать

Пожар в лесу и на торфяниках в Валдгалской волости. Иллюстративное фото.

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Пожар в Карсавском крае удалось локализовать около 18:42. Об этом сообщает представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце.

Сообщается, что в общей сложности выгорело 22 гектара торфа и 10 гектаров леса. Работы по ликвидации пожара продолжаются.

Напомним, в понедельник после обеда в Карсавском крае вспыхнул масштабный пожар на торфяном болоте.

Вызов был получен в 15.43. На месте происшествия пожарные констатировали, что горит торф, сгруженный на деревянные поддоны, а также горы торфа - образовалось сильное задымление, и из-за сильного ветра пламя стремительно распространялось в сторону леса.

Позднее сообщалось, что лесной пожар в волости Малнавас Карсавского края распространился дальше в лес, но площадь пожара торфа не увеличилась.

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