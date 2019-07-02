Пожар в Карсавском крае удалось локализовать

Сообщается, что в общей сложности выгорело 22 гектара торфа и 10 гектаров леса. Работы по ликвидации пожара продолжаются.

Напомним, в понедельник после обеда в Карсавском крае вспыхнул масштабный пожар на торфяном болоте.

Вызов был получен в 15.43. На месте происшествия пожарные констатировали, что горит торф, сгруженный на деревянные поддоны, а также горы торфа - образовалось сильное задымление, и из-за сильного ветра пламя стремительно распространялось в сторону леса.

Позднее сообщалось, что лесной пожар в волости Малнавас Карсавского края распространился дальше в лес, но площадь пожара торфа не увеличилась.