Пожар в Карсавском крае удалось локализовать около 18:42. Об этом сообщает представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце.
Сообщается, что в общей сложности выгорело 22 гектара торфа и 10 гектаров леса. Работы по ликвидации пожара продолжаются.
Напомним, в понедельник после обеда в Карсавском крае вспыхнул масштабный пожар на торфяном болоте.
Вызов был получен в 15.43. На месте происшествия пожарные констатировали, что горит торф, сгруженный на деревянные поддоны, а также горы торфа - образовалось сильное задымление, и из-за сильного ветра пламя стремительно распространялось в сторону леса.
Позднее сообщалось, что лесной пожар в волости Малнавас Карсавского края распространился дальше в лес, но площадь пожара торфа не увеличилась.
Informējam, ka plkst. 18.42 kūdras un meža ugunsgrēka Kārsavas novadā izplatība tika ierobežota un, līdz ar to, tiek precizēta degšanas platība – kopumā izdega 32 hektāri, no kuriem 10 hektāri meža un 22 hektāri kūdras.— VUGD (@ugunsdzeseji) 2 июля 2019 г.
Ugunsgrēka likvidācijas darbi turpinās. pic.twitter.com/Vp52BPwBbk