Назван кандидат на пост главы Еврокомиссии

Также был согласован ряд других кандидатур. Например, на пост председателя Евросовета была выдвинута кандидатура премьера Бельгии Шарля Мишеля. Испанца Жозепа Борреля было предложено сделать главой дипломатии ЕС. На пост главы Европейского центробанка предложили Кристин Лагард. В настоящее время Лагард занимает пост председателя МВФ.