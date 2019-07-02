Назван кандидат на пост главы Еврокомиссии

Европейский совет после двухдневных переговоров смог согласовать кандидатуры будущих руководителей институтов Евросоюза.
Лидеры стран Евросоюза договорились о внесении кандидатуры министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии.
Также был согласован ряд других кандидатур. Например, на пост председателя Евросовета была выдвинута кандидатура премьера Бельгии Шарля Мишеля. Испанца Жозепа Борреля было предложено сделать главой дипломатии ЕС. На пост главы Европейского центробанка предложили Кристин Лагард. В настоящее время Лагард занимает пост председателя МВФ.
Кандидатуры должны быть утверждены новым составом Европарламента.
Смена руководителей институтов Евросоюза - плановая. Смена проходит после выборов в Европарламент, которые прошли 26 мая.