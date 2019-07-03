На дне озера Комо обнаружено тело футболистки сборной Швейцарии

Во вторник, 2 июня, на дне озера Комо в Италии было обнаружено тело 24-летней футболистки сборной Швейцарии Флорианы Исмаили, которая пропала 30 июня.
Издание Blick сообщает, что тело Исмаили было найдено в ходе спасательно операции благодаря специальному роботу, который обнаружил футболистку на глубине 204 метра.
О том, что девушка пропала сообщалось 30 июня. По словам одной из подруг Исмаили, они арендовали момторную лодку и отплыли от берега примерно на 700 метров. Исмаили стало жарко, она решила искупаться и через какое-то время пропала из виду. Прибывшим на место происшествия спасателям и водолазам не удалось обнаружить девушку. Поиски Флорианы Исмаили продолжались два дня.
24-летняя Исмаили с 2011 года выступала за швейцарскую команду "Янг Бойз" и была её капитаном. С 2014 года она играла за сборную Швейцарии.