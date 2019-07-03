Ср, 3.07.2019
Собрание было очень эмоциональным, и все члены общества "Золитуде. 21.11", за исключением одного, проголосовали за то, что жилой дом нужно снести, а на месте трагедии сделать мемориал. Регина Лочмеле-Лунева, руководитель объединения "Золитуде. 21.11"

На дне озера Комо обнаружено тело футболистки сборной Швейцарии

Флориана Исмаили

ФОТО: instagram.com/_florij

Во вторник, 2 июня, на дне озера Комо в Италии было обнаружено тело 24-летней футболистки сборной Швейцарии Флорианы Исмаили, которая пропала 30 июня.

Издание Blick сообщает, что тело Исмаили было найдено в ходе спасательно операции благодаря специальному роботу, который обнаружил футболистку на глубине 204 метра.

О том, что девушка пропала сообщалось 30 июня. По словам одной из подруг Исмаили, они арендовали момторную лодку и отплыли от берега примерно на 700 метров. Исмаили стало жарко, она решила искупаться и через какое-то время пропала из виду. Прибывшим на место происшествия спасателям и водолазам не удалось обнаружить девушку. Поиски Флорианы Исмаили продолжались два дня.

24-летняя Исмаили с 2011 года выступала за швейцарскую команду "Янг Бойз" и была её капитаном. С 2014 года она играла за сборную Швейцарии.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

back with good mood😋🥶 @ybfrauen #fürdiefamilie #sunnefehlt #bscyb

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