На дне озера Комо обнаружено тело футболистки сборной Швейцарии

О том, что девушка пропала сообщалось 30 июня. По словам одной из подруг Исмаили, они арендовали момторную лодку и отплыли от берега примерно на 700 метров. Исмаили стало жарко, она решила искупаться и через какое-то время пропала из виду. Прибывшим на место происшествия спасателям и водолазам не удалось обнаружить девушку. Поиски Флорианы Исмаили продолжались два дня.